"Пиво – это нормально на футболе": в России хотят вернуть пенное на стадионы, обещают – без драк

Пиво на стадионе

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В России собираются снова разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. О том, что такой законопроект обсуждается, подтвердил депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев, который целиком и полностью поддерживает эту идею. Ранее мы писали, что турецкий фанат попытался пронести на стадион 23 бутылки пива.

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"Я за то, чтобы на стадионах продавали пиво, – заявил Газзаев. – Считаю, зритель должен получать удовольствие и от игры, и от атмосферы, от того, чтобы хорошо проводить время. Разве возникали какие-то инциденты во время чемпионата мира?! Нет, ничего не было. Никаких драк на трибунах не возникнет".

Валерий Газзаев и Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Не забывайте, что сейчас на стадионе практически каждый сектор просматривается. Служба безопасности на чеку, волонтеры работают. Так что тут все нормально. Да и в целом за последнее время я каких-то серьезных инцидентов не припомню. Пиво – нормальное явление на футболе. Кроме того, увеличатся доходы клубов — это очень важно".

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен 1 января 2005 года. На время чемпионата мира по футболу-2018, который проходил с 14 июня по 15 июля, действие этого закона было приостановлено.

Мы также сообщали, что запасной игрок "Сельты" пил пиво во время матча, после чего вышел на поле.Энрике Де Лукас так готовился сыграть с "Севильей". Моменты, когда 34-летний нападающий брал в руки стакан пива и делал глотки, зафиксировала одна из телекамер.

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