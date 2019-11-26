Победил рак и может сыграть за МЮ в Лиге Европы: невероятная история 19-летнего "дьявола"

Защитник "Юнайтед" Макс Тейлор, который девять месяцев назад перенес химиотерапию, может сыграть с "Астаной"

Макс Тейлор / Фото: Manchester United

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Воспитанник "Манчестер Юнайтед" Макс Тейлор попал в заявку первой команды на матч группового этапа Лиги Европы против "Астаны", который пройдет в четверг. К слову, "Дьяволы" уже гарантировали себе выход из группы. Уникальность новости в том, что за девять месяцев до этого 19-летний защитник манкунианцев прошел курс химиотерапии, после того как у него был диагностирован рак яичек. Ранее мы писали, что игроки МЮ не смогут находиться на улице Астаны более 10-ти минут.

С февраля Тейлор, который победил онкологическое заболевание, проходил курс реабилитации, но уже готов выходить на поле даже в еврокубках. До болезни Макс, ранее выступавший под фамилией Данн, за два сезона провел в молодежном первенстве английской Премьер-лиги 27 матчей. Несколько раз его имя попадало в заявку команды в играх Юношеской лиги УЕФА. Первый раз после болезни он сыграл в прошлом месяце.

"Очевидно, что Оле дал многим из нас возможность путешествовать с командой, и, надеюсь, некоторые из нас получат игровое время, – отреагировал Тейлор. – В это же время в прошлом году я провел первые несколько недель, проходя химиотерапию, и тогда я бы не подумал, что через год буду путешествовать с первой командой".

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Ранее мы писали, что игрок "Атлетика" во второй раз поборол рак. Йерай Альварес приступил к тренировкам под присмотром врачей. Напомним, что 21 год у центрального защитника обнаружили рак яичек, с которым он успешно справился. Альварес в феврале 2017 года вернулся на поле и даже был включен в состав юношеской сборной Испании на Евро-2017. Но рак яичка вернулся в июне 2017 года, и Альварес был вынужден пройти дальнейшую химиотерапию. Испанец перенес операцию по удалению злокачественной опухоли без всяких осложнений.

Ранее мы рассказывали, что бывший футболист сборной Дании заболел редкой формой рака. Врачи обнаружили у Рене Хенриксена рак костного мозга.

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