Подлый ход: россияне хотят бесплатно увести у "Динамо" Хачериди

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди попал в сферу интересов агентов из России. Летом 2018 года у него заканчивается контракт с киевлянами, а подписывать новое соглашение стороны пока не спешат.

В недавнем интервью президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что пока раздумывает над целесообразностью удерживать проблемного защитника.

Тем не менее, агент из России Андрей Стрельцов заявил, что его команда сейчас ведет украинского футболиста и готова найти ему новую команду в РФ.

"Сейчас ведем Женю Хачериди из киевского "Динамо". У него до мая контракт, и вот мы ищем ему варианты. Политическая напряженность между странами? Спорт вне политики. В России играет много украинцев, в ФНЛ (вторая лига – прим.) их вообще полно. Поэтому не вижу никаких препятствий. В "Зените" Тимощук работает, человек приехал, отыграл и остался. С Максом Калиниченко общаемся. В общем, работать в России возможность есть" – заявил он в интервью "Советскому спорту".

Ранее сообщалось, что Хачериди отказался продлевать контракт с "Динамо". По сведениям турецких СМИ, Хачериди может продолжить карьеру в "Галатасарае".

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется защитником "Динамо" Евгением Хачериди, но позже греки опровергли слухи.