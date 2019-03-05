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Похитители не отпустили мать футболиста "Бордо", несмотря на выплаченный выкуп

Сегодня, 10:57

Футболист обратился за помощью после повторного требования заплатить крупную сумму

Фото: AFP
Похитители не отпустили мать футболиста "Бордо", несмотря на выплаченный выкуп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg Футбол Футболист обратился за помощью после повторного требования заплатить крупную сумму

В Нигерии была похищена мать форварда "Бордо" Самюэля Калу. Об этом сообщил сам футболист. Как информирует sportinglife.ng, ссылаясь на слова игрока, преступники похитили женщину 27 февраля. Они потребовали за нее три миллиона нигерийских найр (приблизительно 222,5 тысяч грн).

Футболист выплатил эти деньги, но похитители так и не вернули мать. Теперь они требуют заплатить еще 15 миллионов найр (около 1,1 миллиона грн). После второго требования Калу рассказал о случившемся с просьбой помочь освободить его мать. О ее судьбе данных пока нет.

Напомним, что летом 2018 года неизвестные похитили мать лидера донецкого "Шахтера" Тайсона. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона. По сообщениям бразильских СМИ, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы.

Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, женщина вскоре был освобождена, а все злоумышленники задержаны.

Провальное похищение невесты произошло в российском Владикавказе:

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Тег футбол, чемпионат Франции, похищения людей

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СЭ

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