Полиция расследует инцидент с сыном Роналду: сумму возможного штрафа футболист зарабатывает за 17 минут

Полиция Мадейры начала расследование после публикации видео, на котором 10-летний сын звезды футбола управляет гидроциклом

У самого популярного человека планеты Криштиану Роналду (230 миллионов подписчиков в Instagram) могут быть неприятности с правоохранительными органами из-за его 10-летнего сына. Полиция Мадейры начала расследование после того, как в сети появилось видео, где Криштиану Роналду-младший, сын нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии, самостоятельно катается на гидроцикле.

Реклама

Видео появилось в Instagram Элмы, сестры пятикратного обладателя "Золотого мяча", однако вскоре было удалено.

Португальская пресса утверждает, что видео было снято в субботу в Паул-ду-Мар на юге Мадейры, где сын Роналду отдыхал с родственниками.

Начальник морской полиции Мадейры Геррейру Кардосу 13 июля в интервью Expresso заявил, что по данному эпизоду проводится расследование. Полиция пытается установить, кому принадлежал водный мотоцикл.

Не исключено, что Роналду придется заплатить штраф, поскольку для управления гидроциклом необходима лицензия шкипера, которую могут получить только взрослые. В соответствии с португальским законодательством, размер штрафа за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии может достигать 3000 евро.

Реклама

Для звезды футбола эта сумма едва ли станет существенной. По данным Forbes, в прошлом году Роналду заработал 92,4 миллиона евро, т.е. около 253 тысяч евро в день, или около 10500 евро в час. Максимальную сумму штрафа в 3000 евро Роналду зарабатывает примерно за 17 минут.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама