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Получи работу в академии ФК "Шахтер": чемпионы Украины запускают образовательный проект

Сегодня, 11:33

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться и пройти несколько этапов отбора

"Шахтер" запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии
"Шахтер" запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии.
Получи работу в академии ФК "Шахтер": чемпионы Украины запускают образовательный проект //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8fb/d38/5c78fbd38b5d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8fb/d38/5c78fbd38b5d0.jpg Футбол Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться и пройти несколько этапов отбора

Чемпион Украины "Шахтер" впервые запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии. В основу курса положены уникальные знания и опыт, накопленные ведущими специалистами за многие годы. "Горняки" готовы делиться системой подготовки юных игроков с молодыми людьми, "обладающими тренерским потенциалом, верой в свои силы и желанием посвятить карьеру воспитанию будущих звезд украинского и мирового футбола", говорится на официальном сайте "Шахтера".

Лучшие из лучших по итогам отбора получат предложение бесплатно пройти модульное обучение, им будет выдан сертификат об успешном завершении курса. Самые перспективные участники проекта, чей потенциал, харизма и способности к воспитанию юных футболистов проявятся наиболее ярко, займут место в числе тренеров Академии "Шахтера".

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться и пройти несколько этапов отбора: интервью с HR-специалистом, тестирование способностей и мотивации, выполнение задания по видеоанализу матча. По результатам отбора будет сформирована группа из 20 человек.

Обучение запланировано с апреля по октябрь и будет состоять из теоретических лекций, практических домашних заданий и отработки навыков организации тренировочного процесса на поле. Весь курс разделен на 4 модуля продолжительностью 4 дня каждый:

  • Теория и тактика игры в футбол;
  • Психология спорта;
  • Основы футбольного менеджмента;
  • Научный подход в работе Академии (видеоанализ, тестирование, Soccer Lab).

На время занятий студентам будет предоставлено проживание с полупансионом на базе Академии в с. Счастливое. "Наши кандидаты – молодые, активные, амбициозные, влюбленные в футбол и готовые к интенсивному обучению ребята. Успешно пройти все этапы отбора поможет опыт в сферах: селекция, видеоанализ, выступления за профессиональный футбольный клуб, тренерская деятельность, спортивная журналистика", – говорится на сайте "Шахтера".

Регистрация для участия в проекте проводится с 1 по 12 марта.

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Тег тренер, Шахтер Донецк, академия

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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