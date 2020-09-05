Португалия – Хорватия: онлайн матча Лиги наций

Сегодня на стадионе "Драгау" в Порту прошлогодний победитель Лиги наций сборная Португалии сыграет свой первый поединок нового сезона. Соперник – команда Хорватии под руководством Златко Далича. Матч Португалия – Хорватия начнется в 21:45, мы проводим мультимедийный онлайн с фото, видеоповторами и комментариями важных моментов встречи.

Португалия – Хорватия

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Сборная Хорватии еще ни разу в истории не побеждала своего сегодняшнего соперника. Команды провели пять встреч, результаты такие: 4 победы Португалии и 1 ничья. Более того, во всех очных встречах хорваты смогли забить лишь один гол.

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Победители исторического первого сезона Лиги наций берутся за защиту титула. А Криштиану Роналду предпримет попытку забить свой сотый гол за сборную. Тогда как Вильям Карвалью, Пицци и Рафа Сильва не получили вызовы. После поражения от сборной Украины в Киеве португальцы добыли две победы, не пропустив ни разу при восьми забитых голах.

Хорваты в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняли последнее место в своей группе, но не проигрывали в шести последних матчах 2019 года. Из-за травм им не помогут трое защитников – Понграчич, Перич и Матей Митрович. Не получил вызов Мислав Оршич из "Динамо" Загреб. К тому же эта сборная все еще учится работать без Модрича и Ракитича, которые завершили карьеру на национальном уровне.

Между собой сборные Португалии и Хорватии играли пять раз. Интересно, что до 2018 года за португальцами было четыре победы без пропущенных голов и только последняя встреча завершилась ничьей 1:1.

Португальцы видятся фаворитами противостояния. Абсолютно точно, что команда предпримет достаточно усилий, чтобы Роналду оформил голевой юбилей, на это тоже можно пробовать обратить внимание.

Прогноз букмекеров

Хозяева – фавориты встречи. Коэффициент на победу команды Португалии составляет 2.00, тогда как ставку на победу Хорватии можно сделать с котировкой 4.20, а на ничью – 3.40.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Португалии – 48%, ничья – 29%, победа Хорватии – 23%.

Также аналитики прогнозируют небольшое количество голов. С вероятностью в 57% их будет два или меньше.

Коєффициент на то, что Роналду забьет гол – 1.82 против котировки 1.92 на то, что он не сможет оформить голевой юбилей.

Где смотреть

Матч Португалия – Хорватия в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на каналах "Футбол 1" (в 06:40) и "Футбол 2" (в 12:50).

Смотрите обзор матча, в котором сборная Украины обыграла Португалию:

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