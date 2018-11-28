Португальский тренер выкупил свой контракт у "Карпат" и покинул команду

Жозе Мораиш больше не тренер "Карпат", к оставшимся поединкам 2018 года львовский клуб будет готовить Олег Бойчишин

Португальский тренер львовских "Карпат" Жозе Мораиш покинул команду. О намерении подать в отставку он заявил еще на прошлой неделе, однако, руководство клуба не дало на это согласие, поэтому главный тренер решил воспользоваться опцией выкупа собственного контракта. К заключительным поединкам в 2018 году против киевских "Арсенала" (1 декабря в 17:00) и "Динамо" (8 декабря в 14:00) "Карпаты" будет готовить Олег Бойчишин. Ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Напомним, что Мораиш возглавил "Карпаты" 16 августа 2018 года. Под его руководством львовская команда провела 14 матчей, из которых 5 выиграла, 3 свела в ничью и 6 проиграла. Разница мячей составила 21-20.

На данный момент в турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Карпаты" занимают десятое место (16 очков), опережая только "Черноморец" (12) и киевский "Арсенал" (7).

Два последний матча "Карпаты" проиграли: 10 ноября уступили на выезде "Заре" (1:2), а 24 ноября на своем поле потерпели поражение от "Десны" (0:2).

Напомним, что ранее бразильский наставник Жилмар был уволен из ФК "Львов" из-за отсутствия тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги.