Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов
Финал текущего турнира пройдет в Мадриде на новом стадионе "Атлетико"
УЕФА представил официальный матч раундов плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов, которая стартует с 1/8 финала в феврале. Финал этого розыгрыша состоится в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано" 1 июня, поэтому мяч украшен желто-красными цветами флага Испании.
Here it is!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 января 2019 г.
@adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreatepic.twitter.com/le2eNnJL2q
Первые матчи пройдут с 12 по 20 февраля, ответные – с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:
- "Шальке" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия);
- "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "ПСЖ" (Франция);
- "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия Дортмунд" (Германия);
- "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания);
- "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия);
- "Аякс" (Голландия) – "Реал" (Испания);
- "Ливерпуль" (Англия) – "Бавария" (Германия).
Ранее стало известно, что матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями. Греческий клуб был оштрафован и наказан проведением матча при пустых трибунах – условно, с испытательным сроком в два года.
Также сообщалось, что УЕФА наказал соперника "Шахтера" в Лиге Европы. "Айнтрахт" оштрафован на 80 тысяч евро из-за болельщиков.
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