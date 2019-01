Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/301/77d/5c430177d25ed.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/301/77d/5c430177d25ed.jpg 2019-01-19T12:53:00+02:00 Футбол Финал текущего турнира пройдет в Мадриде на новом стадионе "Атлетико"

УЕФА представил официальный матч раундов плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов, которая стартует с 1/8 финала в феврале. Финал этого розыгрыша состоится в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано" 1 июня, поэтому мяч украшен желто-красными цветами флага Испании.

Here it is!

@adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreatepic.twitter.com/le2eNnJL2q