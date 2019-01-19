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Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 12:53

Финал текущего турнира пройдет в Мадриде на новом стадионе "Атлетико"

Фото: UEFA.com
Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/301/77d/5c430177d25ed.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/301/77d/5c430177d25ed.jpg Футбол Финал текущего турнира пройдет в Мадриде на новом стадионе "Атлетико"

УЕФА представил официальный матч раундов плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов, которая стартует с 1/8 финала в феврале. Финал этого розыгрыша состоится в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано" 1 июня, поэтому мяч украшен желто-красными цветами флага Испании.

Первые матчи пройдут с 12 по 20 февраля, ответные – с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:

  • "Шальке" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия);
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "ПСЖ" (Франция);
  • "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия Дортмунд" (Германия);
  • "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания);
  • "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия);
  • "Аякс" (Голландия) – "Реал" (Испания);
  • "Ливерпуль" (Англия) – "Бавария" (Германия).

Ранее стало известно, что матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями. Греческий клуб был оштрафован и наказан проведением матча при пустых трибунах – условно, с испытательным сроком в два года.

Также сообщалось, что УЕФА наказал соперника "Шахтера" в Лиге Европы. "Айнтрахт" оштрафован на 80 тысяч евро из-за болельщиков.

футбол, Лига чемпионов

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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