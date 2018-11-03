Присвоил деньги от пожертвований и скрыл доход: фонд Месси попал под следствие

Сегодня, 14:38

Также под подозрение попали благотворительные матчи, организованные аргентинским футболистом

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

В отношении деятельности фонда нападающего "Барселоны" Лионеля Месси начато новое расследование. Бывший сотрудник фонда, которым управляет отец игрока Хорхе, рассказал, что организация нарушает собственный устав.

По словам экс-сотрудника, фонд Месси не использовал для различных социальных проектов деньги, полученные в дар и собранные в качестве пожертвований. Прокурор Пабло Турано ведет расследование по этому поводу в Аргентине.

Ранее сообщалось, что фонд Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода. Кроме того, велось расследование относительно серии матчей команды "Месси и друзья", организованной фондом игрока в период между 2010 и 2013 годами.

Игрока подозревали в использовании налоговой гавани, чтобы уйти от выплаты налогов. "Барселона" в 2010-2013 годах перевела в фонд Месси около 7,5 млн евро.

Кстати, Месси снова начал тренироваться впервые после перелома руки. Лидер "Барселоны" тренировался с игроками, не включенными в состав поединок в Кубке Испании.

Напомним, В одном из эпизодов матча против "Севильи" после контакта с соперником аргентинский форвард неудачно упал на руку. Позднее "Барселона" объявила, что Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.
футбол, Лионель Месси

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Источник:

Сегодня|Спорт

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