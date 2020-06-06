Прогноз комментатора на футбольный уик-энд: что стоит посмотреть на этих выходных. Подкаст

Анонс и прогноз топовых матчей этого уик-энда от одного из самых узнаваемых голосов в украинском футболе. Комментатор Кирилл Круторогов – о матчах немецкой Бундеслиги и украинской Премьер-лиги.

"Байер" – "Бавария"

Бундеслига, суббота, 6.05, 16:30, канал "Футбол 1"

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Центральный матч выходных пройдет в Леверкузене. "Байер", который идет на пятой позиции и мечтает ворваться в зону Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков с расположившейся на позицию выше гладбахской "Боруссией", постарается доказать свои претензии в матче с главным претендентом на чемпионство и, возможно, вернуть интригу в гонку за "серебряную салатницу".

После карантина "фармацевты" провели четыре игры – в трех победили на выезде (4:1 – "Вердер", 3:1 – "Боруссию" Менхенгладбах, 1:0 – "Фрайбург"), но неожиданно провалились в единственном домашнем матче с "Вольфсбургом" (1:4). До поражения от "волков" у команды Боша была семиматчевая победная серия, начавшаяся в январе. Отмечаем Кая Хавертца, набравшего прекрасную форму и забившего после рестарта сезона пять голов. Вне игры у "Байера" по-прежнему остается Ларс Бендер, пребывающий в лазарете с февраля.

"Бавария" сейчас выглядит командой, которую никому не по силам остановить. Пауза никак не отобразилась на их состоянии – четыре победы из четырех с общим счетом 13:2. Недавно мюнхенцы побили свой же рекорд 46-летней давности, забив 86 голов в 29 турах Бундеслиги, а Томас Мюллер установил собственный рекорд турнира – 18 ассистов после тех же 29 туров. Ощутимые кадровые проблемы есть у Флика в средней линии – Коутиньо, Толиссо и центрбек Зюле все еще в лазарете. Зато близок к возвращению Тиаго Алькантара.

ПРОГНОЗ. Конечно, хотелось бы, чтобы в Бундеслиге возобновилась интрига, однако слабо верится, что "Байер" сможет остановить "Баварию", хотя проблемы им создаст. Думается, обе команды забьют и точно будет ТБ 2,5.

"Шахтер" – "Десна"

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Украинская Премьер-лига, суббота, 6 июня, 17:00, канал "Футбол 2"

Наш чемпионат набирает обороты, и в эти выходные мы станем свидетелями второго тура после карантина. Игра должна была состояться в Чернигове, но ситуация изменилась и поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском", а номинальными хозяевами будут "горняки".

"Шахтер" после победы над "Динамо" (3:1) укрепился на первом месте, оторвавшись от группы преследователей на 16 очков. А "Десна", обыграв "Колос" (2:0), сравнялась с "Зарей" и "Динамо", максимально обострив конкуренцию за второе место. Черниговцы в чемпионате не проигрывают пять туров кряду после минимального поражения как раз-таки от донетчан. Из-за арендной договоренности "Десне" не поможет Ефим Конопля, контракт которого принадлежит "Шахтеру", однако пока что он не стал основным футболистом команды Рябоконя. Зато точно мотивированны показать себя уже экс- "горняки" Тотовицкий и Будковский.

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По "Шахтеру" актуальным видятся только два вопроса, выходящих один из другого – будет ли ротация от Луиша Каштру и если да, то какой? Понятно, что сейчас каждый поединок для футболистов – возможность набрать форму, поэтому, скорее всего, "горняки" сыграют максимально боевым составом.

ПРОГНОЗ. Предполагаю, что игра будет очень напряженной. Для "Десны" эта встреча принципиальна – как возможность проверить себя на фоне лидера и побороться за медали. У меня возникает два, в какой-то мере, противоречивых, прогноза – "обе команды забьют" или "тотал меньше 2,5".

"Боруссия" Д – "Герта"

Бундеслига, суббота, 6 июня, 19:25, канал "Футбол 1"

Дортмундская "Боруссия" сыграет с середняком. "Шмели" выглядели мощно во встречах с "Шальке" (4:0), "Вольфсбургом" (2:0) и "Падерборном" (6:1), но сыграли очень неубедительно с "Баварией" (0:1). У Люсьена Фавра сложилась непростая кадровая ситуация – Дауд, Шульц, Загаду, Хуммельс, Ройс и Холланд не сыграют, но и без них удалось уничтожить "Падерборн". Кстати, юный норвежский бомбардир уже близок к возвращению. Возможно, получит игровые минуты и против столичных гостей.

"Герта" сохраняет математические шансы на попадание в Лигу Европы. Тем более, после карантина берлинцы выглядят вполне себе претенциозно – три победы и ничья с РБ "Лейпциг". И это даже без ряда травмированных – Аскасибара, Куньи, Платтенхардта, Крафта и Вольфа. Зато уже готов сыграть Штарк.

ПРОГНОЗ. Думаю, в Дортмунде стоит ожидать результативный футбол. Обе забьют или ТБ 2,5 вполне может получиться.

"Вердер" – "Вольфсбург"

Бундеслига, воскресенье, 7 июня, 14:30, канал "Футбол 2"

До августа, пока "Шахтер" не проведет ответную игру с "Вольфсбургом", каждый матч "волков" будет нам интересен. После карантина команду Гласнера лихорадит – две выездные победы над "Аугсбургом" (2:1) и "Байером" (4:1) они чередовали домашними поражениями от "Боруссии" Д (1:2) и "Айнтрахта" (1:2). В Бремене им не помогут сразу несколько игроков – Штефен отбывает дисквалификацию, а Русильон, Отавио, Карамоко, Виллиам, Камачо и Гилавоги восстанавливаются от травмы. Кстати, последний, быть может, и попадет в заявку на поединок. Феликс Клаус свое наказание отбыл и готов помочь партнерам.

"Вердер" идет в зоне вылета и нуждается в очках. Их ситуация еще не критическая, но трех баллов для того, чтобы покинуть пропасть не хватает. После карантина "музыканты" показали, что их главная задача – не пропустить – в таком случае они трижды смогли не проиграть, набрав 7 очков из 9 возможных. А если пропускали, как это было во встречах с "Байером" и "Айнтрахтом", значит проигрывали крупно. У них травмированы опытные Писсаро, Шахин и Топрак, а Фуллкруг не играет с сентября.

ПРОГНОЗ. Думается, поединок преподнесет много борьбы, и вряд ли будет зрелищным. Гости выглядят предпочтительнее, но многочисленные кадровые потери и важность каждой игры для "Вердера" настроят их на бой с "волками". Почему-то кажется, что в итоге команды разойдутся миром.

"Динамо" – "Александрия"

Украинская Премьер-лига, воскресенье, 7 июня, 17:00, канал 2+2

У киевлян совершенно нет времени на раскачку. На чемпионство они фактически уже не претендуют, но их ситуация крайне непроста и в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Хотя все в их руках. Самое интересное, что в случае победы "Александрии", команда Владимира Шарана сравняется с "бело-синими" по очкам. Известно, что Николай Шапаренко после повреждения вернулся к работе в общей группе, а Пиварич, Бурда и Цыганков продолжают заниматься индивидуально и в воскресенье партнерам не помогут.

"Александрия" в первом после карантина туре не без проблем, но обыграла "Зарю" (1:0) и имеет небольшую победную серию из двух матчей. Интересно, что перед ними они дважды проиграли именно "Динамо" – в чемпионате и Кубке.

ПРОГНОЗ. Результативного матча ждать точно не стоит, гости попытаются сыграть максимально осторожно и создадут проблемы хозяевам. Думаю, можно ожидать ТМ 2.5.

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