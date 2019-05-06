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Прокурор требует 1,5 года колонии для футболистов, избивших двух человек

6 мая, 17:55

Пока идет суд над футболистами, букмекеры начали прием ставок на то, выйдет ли Кокорин на поле в этом году

Кокорин и Мамаев в ожидании приговора
Кокорин и Мамаев в ожидании приговора. Фото: Reuters

В одном из российских судов в понедельник продолжается рассмотрение дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Прокурор Светлана Тарасова попросила о реальном сроке всем обвиняемым. Александру и Кириллу Кокорину – по полтора года исправительной колонии общего режима. Мамаеву и Протасовицкому – год и 5 месяцев.

Кокорин и компания обвиняются в том, что избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака в октябре 2018 года.

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, прокомментировал требование гособвинения приговорить футболистов к реальным срокам заключения. "Маленький срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения. Но судья может переквалифицировать статью и решить по своему усмотрению", – сказал адвокат.

Тем временем, аналитики букмекерских контор оценили шансы Александра Кокорина провести хотя бы один официальный матч за "Зенит" до конца 2019 года. На то, что форвард сыграет за питерскую команду в нынешнем году, предлагается ставить за 2.72 (34% вероятности). Гораздо больше шансов (66%), по мнению экспертов, что Кокорин не сыграет за "Зенит" в 2019 году. Этот исход котируется за 1.40.

Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.

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Тег футболисты, чемпионат России

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sport24.ru

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