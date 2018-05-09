"ПСЖ" четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции

"Пари Сен-Жермен" в четвертый раз подряд завоевал Кубок Франции по футболу и стал 12-кратным обладателем трофея.

В финальном матче, который состоялся во вторник в Париже, "ПСЖ" со счетом 2:0 обыграл клуб третьего дивизиона "Ле-Эрбье". Голы забили Джовани Ло Чельсо (26-я минута) и Эдинсон Кавани (74, с пенальти).

Парижский клуб является рекордсменом турнира по количеству выигранных финалов.

Напомним, что в апреле "ПСЖ" досрочно одержал победу в чемпионате Франции.

Интересно, что футболисты "Пари Сен-Жермен" разрешили капитану"Ле-Эрбье" Себастьену Флошону присоединиться к ним на церемонии награждения.

На церемонии награждения капитаны двух команд Флошон и Тиаго Силва вместе держали кубок. Интересно, что бюджет "Ле-Эрбье" составляет примерно два миллиона евро. А нападающий "ПСЖ" Неймар зарабатывает около 37 миллионов евро в год.

Кстати, "ПСЖ" в этом сезоне выиграл Кубок французской лиги. В финальном поединке парижский клуб разгромил "Монако" – 3:0. Таким образом, "Пари Сен-Жермен" защитил звание действующего победителя турнира.