"ПСЖ" платит Неймару баснословную сумму, чтобы он аплодировал болельщикам на трибунах

Сегодня, 15:52

Бразильский футболист за деньги соблюдает правила поведения в парижском клубе

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Как сообщает France 2, форвард "ПСЖ" Неймар получает от парижан 375 тысяч евро за соблюдение правил поведения. В условия входят: аплодисменты болельщикам на трибунах после каждого матча, пунктуальность, вежливое общение с журналистами. У одноклубника бразильца, капитана команды Тиаго Силвы этот бонус составляет 33 тысячи евро. Ранее ФИФА признала трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону" законным.

Ранее мы сообщали, что Неймар требует от "Барселоны" 28 млн, клуб от него – почти в три раза больше.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк уверен, что Неймару по силам превзойти свой трансферный рекорд. Мол, у бразильцев нет привязанности к клубу, поэтому Неймар легко может снова сменить команду.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах "ПСЖ" во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.
футбол, чемпионат Франции, псж, Неймар

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