"ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате Франции

Парижане в гостях уступили "Лиону", первыми открыв счет

Дембеле сравнял счет. Фото: AFP

"ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/765/91e/5c576591e8864.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/765/91e/5c576591e8864.jpg 2019-02-03T23:59:00+02:00 Футбол Парижане в гостях уступили "Лиону", первыми открыв счет

В 23 туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в сезоне. В гостях парижане уступили "Лиону" – 1:2. "ПСЖ" открыл счет уже на 7-й минуте после точного удара Анхеля Ди Марии. Но на 33-й минуте Мусса Дембеле сравнял счет, а на 49-й Набиль Фекир реализовал пенальти.

Надо сказать, что "ПСЖ" играл без своего лидера. На прошлой неделе в матче Кубка Франции Неймар получил перелом плюсневой кости на ноге и пропустит больше двух месяцев.

Результаты тура:

"Лилль" – "Ницца" – 4:0

"Анже" – "Дижон" – 1:0

"Монако" – "Тулуза" – 2:1

"Ренн" – "Амьен" – 1:0

"Реймс" – "Марсель" – 2:1

"Ним" – "Монпелье" – 1:1

"Лион" – "ПСЖ" – 2:1

"Сент-Этьен" – "Страсбур" – отложен

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 21 18 2 1 67-13 56 2 ЛИЛЛЬ 23 14 4 5 40-22 46 3 ЛИОН 23 12 7 4 38-26 43 4 СЕНТ-ЭТЬЕН 22 10 7 5 33-26 37 5 МОНПЕЛЬЕ 22 9 9 4 29-17 36 6 СТРАСБУР 22 9 8 5 38-25 35 7 РЕЙМС 23 8 10 5 20-21 34 8 НИЦЦА 23 9 7 7 18-23 34 9 РЕНН 23 9 6 8 31-31 33 10 МАРСЕЛЬ 22 9 4 9 35-33 31 11 НИМ 23 8 6 9 31-33 30 12 БОРДО 21 7 7 7 23-23 28 13 АНЖЕ 23 6 9 8 24-27 27 14 ТУЛУЗА 23 6 8 9 22-33 26 15 НАНТ 22 6 6 10 27-29 24 16 ДИЖОН 22 5 5 12 19-34 20 17 КАН 22 3 9 10 20-31 18 18 МОНАКО 23 4 6 13 21-39 18 19 АМЬЕН 23 5 3 15 18-38 18 20 ГЕНГАМ 22 3 5 14 16-46 14

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