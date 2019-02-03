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"ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате Франции

Вчера, 23:59

Парижане в гостях уступили "Лиону", первыми открыв счет

Дембеле сравнял счет
Дембеле сравнял счет. Фото: AFP
"ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/765/91e/5c576591e8864.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/765/91e/5c576591e8864.jpg Футбол Парижане в гостях уступили "Лиону", первыми открыв счет

В 23 туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в сезоне. В гостях парижане уступили "Лиону" – 1:2. "ПСЖ" открыл счет уже на 7-й минуте после точного удара Анхеля Ди Марии. Но на 33-й минуте Мусса Дембеле сравнял счет, а на 49-й Набиль Фекир реализовал пенальти.

Надо сказать, что "ПСЖ" играл без своего лидера. На прошлой неделе в матче Кубка Франции Неймар получил перелом плюсневой кости на ноге и пропустит больше двух месяцев.

Результаты тура:

"Лилль" – "Ницца" – 4:0

"Анже" – "Дижон" – 1:0

"Монако" – "Тулуза" – 2:1

"Ренн" – "Амьен" – 1:0

"Реймс" – "Марсель" – 2:1

"Ним" – "Монпелье" – 1:1

"Лион" – "ПСЖ" – 2:1

"Сент-Этьен" – "Страсбур" – отложен

Турнирная таблица

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ21182167-1356
2 ЛИЛЛЬ23144540-2246
3 ЛИОН23127438-2643
4 СЕНТ-ЭТЬЕН22107533-2637
5 МОНПЕЛЬЕ2299429-1736
6 СТРАСБУР2298538-2535
7 РЕЙМС23810520-2134
8 НИЦЦА2397718-2334
9 РЕНН2396831-3133
10 МАРСЕЛЬ2294935-3331
11 НИМ2386931-3330
12 БОРДО2177723-2328
13 АНЖЕ2369824-2727
14 ТУЛУЗА2368922-3326
15 НАНТ22661027-2924
16 ДИЖОН22551219-3420
17 КАН22391020-3118
18 МОНАКО23461321-3918
19 АМЬЕН23531518-3818
20 ГЕНГАМ22351416-4614

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Тег Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, Лион Франция

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Сегодня|Спорт

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