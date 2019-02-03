"ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате Франции
Парижане в гостях уступили "Лиону", первыми открыв счет
В 23 туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в сезоне. В гостях парижане уступили "Лиону" – 1:2. "ПСЖ" открыл счет уже на 7-й минуте после точного удара Анхеля Ди Марии. Но на 33-й минуте Мусса Дембеле сравнял счет, а на 49-й Набиль Фекир реализовал пенальти.
Надо сказать, что "ПСЖ" играл без своего лидера. На прошлой неделе в матче Кубка Франции Неймар получил перелом плюсневой кости на ноге и пропустит больше двух месяцев.
Результаты тура:
"Лилль" – "Ницца" – 4:0
"Анже" – "Дижон" – 1:0
"Монако" – "Тулуза" – 2:1
"Ренн" – "Амьен" – 1:0
"Реймс" – "Марсель" – 2:1
"Ним" – "Монпелье" – 1:1
"Лион" – "ПСЖ" – 2:1
"Сент-Этьен" – "Страсбур" – отложен
Турнирная таблица
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