Расписание матчей, результаты и таблицы Лиги наций

Новый турнир УЕФА стартовал 6 сентября. Главная задача Лиги наций – замена малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Поэтому в Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов.

Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.

ЛИГА А

Группа 1

6 сентября

21:45. Германия – Франция

9 сентября

21:45. Франция – Голландия

13 октября

21:45. Голландия – Германия

16 октября

21:45. Франция – Германия

16 ноября

21:45. Голландия – Франция

19 ноября

21:45. Германия – Голландия

Группа 2

8 сентября

19:00. Швейцария – Исландия

11 сентября

21:45. Исландия – Бельгия

12 октября

21:45. Бельгия – Швейцария

15 октября

21:45. Исландия – Швейцария

15 ноября

21:45. Бельгия – Исландия

18 ноября

21:45. Швейцария – Бельгия

Группа 3

7 сентября

21:45. Италия – Польша

10 сентября

21:45. Португалия – Италия

11 октября

21:45. Польша – Португалия

14 октября

21:45. Польша – Италия

17 ноября

21:45. Италия – Португалия

20 ноября

21:45. Португалия – Польша

Группа 4

8 сентября

21:45. Англия – Испания

11 сентября

21:45. Испания – Хорватия

12 октября

21:45. Хорватия – Англия

15 октября

21:45. Испания – Англия

15 ноября

21:45. Хорватия – Испания

18 ноября

16:00. Англия – Хорватия

ЛИГА В

Группа 1

6 сентября

21:45. Чехия – Украина

9 сентября

16:00. Украина – Словакия

13 октября

16:00. Словакия – Чехия

16 октября

21:45. Украина – Чехия

16 ноября

21:45. Словакия – Украина

19 ноября

21:45. Чехия – Словакия

Группа 2

7 сентября

21:45. Турция – Россия

10 сентября

21:45. Швеция – Турция

11 октября

21:45. Россия – Швеция

14 октября

19:00. Россия – Турция

17 ноября

19:00. Турция – Швеция

20 ноября

21:45. Швеция – Россия

Группа 3

8 сентября

16:00. Сев. Ирландия – Босния

11 сентября

21:45. Босния – Австрия

12 октября

21:45. Австрия – Сев. Ирландия

15 октября

21:45. Босния – Сев. Ирландия

15 ноября

21:45. Австрия – Босния

18 ноября

19:00. Сев. Ирландия – Австрия

Группа 4

6 сентября

21:45. Уэльс – Ирландия

9 сентября

19:00. Дания – Уэльс

13 октября

21:45. Ирландия – Дания

16 октября

21:45. Ирландия – Уэльс

16 ноября

21:45. Уэльс – Дания

19 ноября

21:45. Дания – Ирландия

ЛИГА С

Группа 1

7 сентября

21:45. Албания – Израиль

10 сентября

21:45. Шотландия – Албания

11 октября

21:45. Израиль – Шотландия

14 октября

21:45. Израиль – Албания

17 ноября

21:45. Албания – Шотландия

20 ноября

21:45. Шотландия – Израиль

Группа 2

8 сентября

19:00. Финляндия – Венгрия

21:45. Эстония – Греция

11 сентября

21:45. Венгрия – Греция

21:45. Финляндия – Эстония

12 октября

21:45. Греция – Венгрия

21:45. Эстония – Финляндия

15 октября

21:45. Финляндия – Греция

21:45. Эстония – Венгрия

15 ноября

21:45. Греция – Финляндия

21:45. Венгрия – Эстония

18 ноября

21:45. Венгрия – Финляндия

21:45. Греция – Эстония

Группа 3

6 сентября

21:45. Словения – Болгария

21:45. Норвегия – Кипр

9 сентября

19:00. Болгария – Норвегия

21:45. Кипр – Словения

13 октября

19:00. Норвегия – Словения

21:45. Болгария – Кипр

16 октября

21:45. Норвегия – Болгария

21:45. Словения – Кипр

16 ноября

21:45. Кипр – Болгария

21:45. Словения – Норвегия

19 ноября

21:45. Болгария – Словения

21:45. Кипр – Норвегия

Группа 4

7 сентября

21:45. Литва – Сербия

21:45. Румыния – Черногория

10 сентября

21:45. Сербия – Румыния

21:45. Черногория – Литва

11 октября

21:45. Черногория – Сербия

21:45. Литва – Румыния

14 октября

16:00. Румыния – Сербия

21:45. Литва – Черногория

17 ноября

16:00. Сербия – Черногория

21:45. Румыния – Литва

20 ноября

21:45. Сербия – Литва

21:45. Черногория – Румыния

ЛИГА D

Группа 1

6 сентября

17:00. Казахстан – Грузия

21:45. Латвия – Андорра

9 сентября

19:00. Грузия – Латвия

10 сентября

21:45. Андорра – Казахстан

13 октября

19:00. Латвия – Казахстан

19:00. Грузия – Андорра

16 октября

17:00. Казахстан – Андорра

21:45. Латвия – Грузия

15 ноября

17:00. Казахстан – Латвия

16 ноября

21:45. Андорра – Грузия

19 ноября

19:00. Грузия – Казахстан

19:00. Андорра – Латвия

Группа 2

8 сентября

19:00. Беларусь – Сан-Марино

21:45. Люксембург – Молдова

11 сентября

21:45. Молдова – Беларусь

21:45. Сан-Марино – Люксембург

12 октября

21:45. Беларусь – Люксембург

21:45. Молдова – Сан-Марино

15 октября

21:45. Беларусь – Молдова

21:45. Люксембург – Сан-Марино

15 ноября

21:45. Люксембург – Беларусь

21:45. Сан-Марино – Молдова

18 ноября

19:00. Сан-Марино – Беларусь

19:00. Молдова – Люксембург

Группа 3

7 сентября

19:00. Азербайджан – Косово

21:45. Фареры – Мальта

10 сентября

21:45. Мальта – Азербайджан

21:45. Косово – Фареры

11 октября

21:45. Фареры – Азербайджан

21:45. Косово – Мальта

14 октября

19:00. Азербайджан – Мальта

19:00. Фареры – Косово

17 ноября

19:00. Азербайджан – Фареры

19:00. Мальта – Косово

20 ноября

21:45. Мальта – Фареры

21:45. Косово – Азербайджан

Группа 4

6 сентября

21:45. Армения – Лихтенштейн

21:45. Гибралтар – Македония

9 сентября

19:00. Македония – Армения

21:45. Лихтенштейн – Гибралтар

13 октября

19:00. Армения – Гибралтар

21:45. Македония – Лихтенштейн

16 октября

19:00. Армения – Македония

21:45. Гибралтар – Лихтенштейн

16 ноября

21:45. Гибралтар – Армения

21:45. Лихтенштейн – Македония

19 ноября

21:45. Лихтенштейн – Армения

21:45. Македония – Гибралтар