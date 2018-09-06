Расписание матчей, результаты и таблицы Лиги наций
Групповой турнир пройдет осенью 2018 года
Новый турнир УЕФА стартовал 6 сентября. Главная задача Лиги наций – замена малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Поэтому в Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов.
Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.
Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.
ЛИГА А
Группа 1
6 сентября
21:45. Германия – Франция
9 сентября
21:45. Франция – Голландия
13 октября
21:45. Голландия – Германия
16 октября
21:45. Франция – Германия
16 ноября
21:45. Голландия – Франция
19 ноября
21:45. Германия – Голландия
Группа 2
8 сентября
19:00. Швейцария – Исландия
11 сентября
21:45. Исландия – Бельгия
12 октября
21:45. Бельгия – Швейцария
15 октября
21:45. Исландия – Швейцария
15 ноября
21:45. Бельгия – Исландия
18 ноября
21:45. Швейцария – Бельгия
Группа 3
7 сентября
21:45. Италия – Польша
10 сентября
21:45. Португалия – Италия
11 октября
21:45. Польша – Португалия
14 октября
21:45. Польша – Италия
17 ноября
21:45. Италия – Португалия
20 ноября
21:45. Португалия – Польша
Группа 4
8 сентября
21:45. Англия – Испания
11 сентября
21:45. Испания – Хорватия
12 октября
21:45. Хорватия – Англия
15 октября
21:45. Испания – Англия
15 ноября
21:45. Хорватия – Испания
18 ноября
16:00. Англия – Хорватия
ЛИГА В
Группа 1
6 сентября
21:45. Чехия – Украина
9 сентября
16:00. Украина – Словакия
13 октября
16:00. Словакия – Чехия
16 октября
21:45. Украина – Чехия
16 ноября
21:45. Словакия – Украина
19 ноября
21:45. Чехия – Словакия
Группа 2
7 сентября
21:45. Турция – Россия
10 сентября
21:45. Швеция – Турция
11 октября
21:45. Россия – Швеция
14 октября
19:00. Россия – Турция
17 ноября
19:00. Турция – Швеция
20 ноября
21:45. Швеция – Россия
Группа 3
8 сентября
16:00. Сев. Ирландия – Босния
11 сентября
21:45. Босния – Австрия
12 октября
21:45. Австрия – Сев. Ирландия
15 октября
21:45. Босния – Сев. Ирландия
15 ноября
21:45. Австрия – Босния
18 ноября
19:00. Сев. Ирландия – Австрия
Группа 4
6 сентября
21:45. Уэльс – Ирландия
9 сентября
19:00. Дания – Уэльс
13 октября
21:45. Ирландия – Дания
16 октября
21:45. Ирландия – Уэльс
16 ноября
21:45. Уэльс – Дания
19 ноября
21:45. Дания – Ирландия
ЛИГА С
Группа 1
7 сентября
21:45. Албания – Израиль
10 сентября
21:45. Шотландия – Албания
11 октября
21:45. Израиль – Шотландия
14 октября
21:45. Израиль – Албания
17 ноября
21:45. Албания – Шотландия
20 ноября
21:45. Шотландия – Израиль
Группа 2
8 сентября
19:00. Финляндия – Венгрия
21:45. Эстония – Греция
11 сентября
21:45. Венгрия – Греция
21:45. Финляндия – Эстония
12 октября
21:45. Греция – Венгрия
21:45. Эстония – Финляндия
15 октября
21:45. Финляндия – Греция
21:45. Эстония – Венгрия
15 ноября
21:45. Греция – Финляндия
21:45. Венгрия – Эстония
18 ноября
21:45. Венгрия – Финляндия
21:45. Греция – Эстония
Группа 3
6 сентября
21:45. Словения – Болгария
21:45. Норвегия – Кипр
9 сентября
19:00. Болгария – Норвегия
21:45. Кипр – Словения
13 октября
19:00. Норвегия – Словения
21:45. Болгария – Кипр
16 октября
21:45. Норвегия – Болгария
21:45. Словения – Кипр
16 ноября
21:45. Кипр – Болгария
21:45. Словения – Норвегия
19 ноября
21:45. Болгария – Словения
21:45. Кипр – Норвегия
Группа 4
7 сентября
21:45. Литва – Сербия
21:45. Румыния – Черногория
10 сентября
21:45. Сербия – Румыния
21:45. Черногория – Литва
11 октября
21:45. Черногория – Сербия
21:45. Литва – Румыния
14 октября
16:00. Румыния – Сербия
21:45. Литва – Черногория
17 ноября
16:00. Сербия – Черногория
21:45. Румыния – Литва
20 ноября
21:45. Сербия – Литва
21:45. Черногория – Румыния
ЛИГА D
Группа 1
6 сентября
17:00. Казахстан – Грузия
21:45. Латвия – Андорра
9 сентября
19:00. Грузия – Латвия
10 сентября
21:45. Андорра – Казахстан
13 октября
19:00. Латвия – Казахстан
19:00. Грузия – Андорра
16 октября
17:00. Казахстан – Андорра
21:45. Латвия – Грузия
15 ноября
17:00. Казахстан – Латвия
16 ноября
21:45. Андорра – Грузия
19 ноября
19:00. Грузия – Казахстан
19:00. Андорра – Латвия
Группа 2
8 сентября
19:00. Беларусь – Сан-Марино
21:45. Люксембург – Молдова
11 сентября
21:45. Молдова – Беларусь
21:45. Сан-Марино – Люксембург
12 октября
21:45. Беларусь – Люксембург
21:45. Молдова – Сан-Марино
15 октября
21:45. Беларусь – Молдова
21:45. Люксембург – Сан-Марино
15 ноября
21:45. Люксембург – Беларусь
21:45. Сан-Марино – Молдова
18 ноября
19:00. Сан-Марино – Беларусь
19:00. Молдова – Люксембург
Группа 3
7 сентября
19:00. Азербайджан – Косово
21:45. Фареры – Мальта
10 сентября
21:45. Мальта – Азербайджан
21:45. Косово – Фареры
11 октября
21:45. Фареры – Азербайджан
21:45. Косово – Мальта
14 октября
19:00. Азербайджан – Мальта
19:00. Фареры – Косово
17 ноября
19:00. Азербайджан – Фареры
19:00. Мальта – Косово
20 ноября
21:45. Мальта – Фареры
21:45. Косово – Азербайджан
Группа 4
6 сентября
21:45. Армения – Лихтенштейн
21:45. Гибралтар – Македония
9 сентября
19:00. Македония – Армения
21:45. Лихтенштейн – Гибралтар
13 октября
19:00. Армения – Гибралтар
21:45. Македония – Лихтенштейн
16 октября
19:00. Армения – Македония
21:45. Гибралтар – Лихтенштейн
16 ноября
21:45. Гибралтар – Армения
21:45. Лихтенштейн – Македония
19 ноября
21:45. Лихтенштейн – Армения
21:45. Македония – Гибралтар
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