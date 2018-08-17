"Реал" готов выложить рекордные 300 миллионов за Неймара

После ухода Роналду и поражения в матче за суперкубок УЕФА руководство "Реала" снова смотрит на Неймара

Мадридский "Реал" продолжает проявлять интерес к нападающему французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару. По информации издания sport.es, "королевский клуб" возобновил интерес к 26-летнему футболисту после поражения в матче за Суперкубок УЕФА испанскому "Атлетико" (2:4). Президент "сливочных" Флорентино Перес считает, что необходимо начать срочные поиски достойной замены форварду Криштиану Роналду, который этим летом перешел в туринский "Ювентус" после девяти лет в мадридской команде.

В качестве главной замены португальца Перес видит именно Неймара. Вместе с тем, "ПСЖ" по-прежнему не желает расставаться с футболистом, однако давление со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с вопросом финансового фейр-плей может изменить планы руководства французского клуба. На приобретение бразильца "Реал" якобы готов потратить 300 миллионов евро, что может стать абсолютным рекордом в истории футбола.

Ранее директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо заявил, что хорватский полузащитник Лука Модрич останется в команде.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.