"Реал" хочет усилить свой состав чемпионом мира-2018

Голкипер английского "Тоттенхэма" Уго Льорис попал в сферу интересов мадридского "Реала". По информации The Sun, испанский клуб готов предложить за французского вратаря 60 млн евро.

Английский клуб не намерен расставаться с Льорисом до тех пор, пока не получит предложение, превышающее трансферный рекорд для вратарей – 72 млн. За эту сумму голкипер "Ромы" Алисон Бекер перешел в "Ливерпуль".

В прошедшем сезоне в английской Премьер-лиги голкипер провел 36 матчей и пропустил 35 мячей. Льорис выступает за английский клуб с 2012 года. Со сборной Франции Уго Льорис стал чемпионом мира 2018 года.

Напомним, что "Реал" уже подписал в межсезонье украинского голкипера Андрея Лунина. Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. После этого были разговоры, что мадридский клуб также ведет переговоры с вратарем "Челси" Тибо Куртуа. На закончившемся чемпионате мира по футболу Тибо Куртуа со сборной Бельгии выиграл бронзовые медали. Куртуа был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотой перчатки.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".



