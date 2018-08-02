"Реал" назвал цену за Луку Модрича – 750 млн евро

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что "Интер" хочет купить хорватского полузащитника мадридцев Луку Модрича. Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

"Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 миллионов евро", – сказал Перес.

На последнем чемпионате мира Лука Модрич со сборной Хорватии завоевал серебряные медали. В финале Хорватия уступила сборной Франции – 2:4. Сам Модрич был признан лучшим игроком турнира и получил "Золотой мяч".

Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый – нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.

Форвард сборной Англии Гарри Кейн получил "Золотую бутсу", как лучший бомбардир турнира. В активе 24-летнего футболиста 6 забитых мячей (3 – с пенальти).