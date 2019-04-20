"Реал" подпишет рекордный контракт с техническим спонсором

Договор с немецким гигантом экипировки будет рассчитан на 12 лет

Карим Бензема. Фото: AFP

"Реал" и Adidas ведут переговоры о продлении сотрудничества, сообщает Marca. По информации издания, стороны должны согласовать все детали нового контракта до конца текущего сезона. Ожидается, что мадридский клуб и немецкая компания продлят действующее соглашение на 12 лет – до 2031 года.

Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро. За сезон "сливочные" будут получать от производителя спортивной экипировки минимум 120 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиваться за счет всевозможных бонусов. Таким образом, "Реал" получит самый выгодный контракт среди всех клиентов Adidas.

На данный момент рекордсменом в футболе по сумме контракта является "Манчестер Юнайтед". Англичане получают от Adidas 75 миллионов фунтов ежегодно.

В текущем сезоне "Реал" уже вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов. В турнирной таблице Примеры после 32 туров команда Зинедина Зидана занимает 3-е место, на 13 очков отставая от лидирующей "Барселоны".

Кстати, ранее мы писали, что спонсор "Динамо" готовит рекордное предложение для "Ливерпуля". По новому контракту мерсисайдцы могут обойти "МЮ".

Недавно мы сообщали, что футболист "ПСЖ" Неймар заключил 35 спонсорских контрактов и зарабатывает помимо оклада в клубе около 15,5 млн евро.

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