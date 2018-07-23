"Реал" представил украинского вратаря Андрея Лунина

23 Июля 2018, 14:50

Флорентино Перес вручил футболку украинскому вратарю


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Сегодня мадридский "Реал" официально представил новичка команды – украинского вратаря Андрея Лунина. Именную футболку голкиперу вручил лично президент клуба Флорентино Перес. 

Лунин выступил с короткой речью на испанском языке, которую завершил словами "Hala Madrid".

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал играть в мадридском клубе. 

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).
Реал Мадрид, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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