"Реал" представил украинского вратаря Андрея Лунина

Сегодня мадридский "Реал" официально представил новичка команды – украинского вратаря Андрея Лунина. Именную футболку голкиперу вручил лично президент клуба Флорентино Перес.

Лунин выступил с короткой речью на испанском языке, которую завершил словами "Hala Madrid".

Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал играть в мадридском клубе.

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).