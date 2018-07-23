"Реал" представил украинского вратаря Андрея Лунина
Флорентино Перес вручил футболку украинскому вратарю
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Сегодня мадридский "Реал" официально представил новичка команды – украинского вратаря Андрея Лунина. Именную футболку голкиперу вручил лично президент клуба Флорентино Перес.
Лунин выступил с короткой речью на испанском языке, которую завершил словами "Hala Madrid".
Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
#WelcomeLunin— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
Andriy Lunin pic.twitter.com/0Cx3FWLM8w
Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".
Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал играть в мадридском клубе.
Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).
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