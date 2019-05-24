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Решающий матч за чемпионство: онлайн-трансляция поединка "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате U19

24 мая, 11:44

Прямая трансляция поединка 25-го тура юношеского чемпионата Украины по футболу между принципиальными соперниками

В пятницу, 24 мая, на тренировочной базе "Динамо" в Чапаевке состоится поединок 25 тура юношеского чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер". Начало – в 12:00.  Поединок станет кульминацией сезона и почти наверняка решит исход борьбы за золотые медали. "Шахтер" U19 в нынешнем чемпионате еще не проигрывал: в 24 матчах у команды Андреса Карраско 21 победа и 3 ничьи (66 очков) и лучшая в лиге разница забитых и пропущенных мячей (65-6). Но даже при таких показателях "горняки" на балл позади соперника, а потому им нужна только победа. Весной "оранжево-черные" выиграли все 10 своих встреч (6 с крупным счетом), а капитан Артем Бондаренко с 20 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров.

"Динамо" U19 в этом сезоне всего дважды теряло очки: домашнее поражение от "Карпат" (0:2) на старте и ничья с "Шахтером" в первом круге. Во всех остальных матчах киевляне побеждали и сейчас с 67 очками (разница мячей: 77–20) возглавляют таблицу. Предыдущий поединок в рамках чемпионата подопечные Игоря Костюка провели еще 12 мая, одержав верх над "Арсеналом" (3:1), так что у команды было почти две недели на отдых и подготовку. Самым результативным у динамовцев остается Евгений Исаенко (16 голов).

Напомним, что основная команда "Шахтера" досрочно гарантировала себе титул чемпионов Премьер-лиги за три тура до завершения чемпионата.


Кроме того, в сезоне 2018/19 "горняки" завоевали Кубок Украины. В финале команда Паулу Фонсеки со счетом 4:0 обыграла перволиговый "Ингулец".


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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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