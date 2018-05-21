Родченков признался, что в России приказали не искать допинг в футболе

Сегодня, 18:42

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории рассказал, что получил такой приказ от Виталия Мутко

Григорий Родченков. Кадр телепрограммы &quot;60 минут&quot; канала CBS
Григорий Родченков. Кадр телепрограммы "60 минут" канала CBS

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков в интервью автору фильмов о допинге в российском спорте, немецкому журналисту Хайо Зеппельту рассказал о директивах Виталия Мутко, который с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта РФ. С 2008 по 2012 год он возглавлял федеральное ведомство по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

"Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные допинг-пробы в футболе. "Не трогай футбол, хорошо?" Он был моим начальником, и я следовал его приказам", – цитирует ARD Родченкова.

Напомним, также Мутко занимал пост президента РФС (с 2005 по 2009 и с 2015 по 2017 год). В конце прошлого года исполняющим обязанности президента союза стал Александр Алаев.

С 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России ройдут матчи чемпионата мира-2018. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Напомним, что в январе появилась информация, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018. По данным издания Daily Mail, российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.
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Источник:

Р-спорт

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