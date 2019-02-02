"Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии

Расписание и результаты Серии А, турнирная таблица

Фото: AFP

"Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a1/692/5c55a16927276.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a1/692/5c55a16927276.jpg 2019-02-02T23:32:00+02:00 Футбол Расписание и результаты Серии А, турнирная таблица

В центральном матче 22 тура чемпионата Италии, который пройдет в этот уикенд, римская Рома на домашнем стадионе примет "Милан". Это матч может стать последним для главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Руководство разгневало поражение в Кубке Италии со счетом 1:7 от "Фиорентины".

Лидер турнирной таблицы "Ювентус" встретился с "Пармой", расположившейся на 12-м месте. Несмотря на дубль Криштиану Роналду, чемпионы Италии не смогли победить – 3:3.

Серьезно испытание предстояло "Наполи" – главный конкурент туринцев на золотые медали принимал на своем поле неуступчивую "Сампдорию", но сумел победить неожиданно легко – 3:0.

Суббота, 2 февраля

16:00 "Эмполи" – "Кьево" – 2:2

19:00 "Наполи" – "Сампдория" – 3:0

21:30 "Ювентус" – "Парма" – 3:3

Воскресенье, 3 февраля

13:30 СПАЛ – "Торино" – Футбол-2

16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"

16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"

19:00 "Интер" – "Болонья" – Футбол-1

21:30 "Рома" – "Милан" – Футбол-1

Понедельник, 4 февраля

20:00 "Фрозиноне" – "Лацио" – Футбол-1

22:00 "Кальяри" – "Аталанта" – Футбол-2

Все матчи чемпиона Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 22 19 3 0 46-15 60 2 НАПОЛИ 22 16 3 3 42-18 51 3 ИНТЕР 21 12 4 5 31-15 40 4 МИЛАН 21 9 8 4 28-20 35 5 РОМА 21 9 7 5 40-29 34 6 САМПДОРИЯ 22 9 6 7 39-29 33 7 АТАЛАНТА 21 9 5 7 47-30 32 8 ЛАЦИО 21 9 5 7 30-25 32 9 ФИОРЕНТИНА 21 7 9 5 32-24 30 10 ТОРИНО 21 7 9 5 27-22 30 11 САССУОЛО 21 7 8 6 33-32 29 12 ПАРМА 22 8 5 9 24-30 29 13 ДЖЕНОА 21 6 5 10 28-38 23 14 СПАЛ 21 5 6 10 19-30 21 15 КАЛЬЯРИ 21 4 9 8 19-30 21 16 УДИНЕЗЕ 21 4 6 11 17-29 18 17 ЭМПОЛИ 22 4 6 12 27-44 18 18 БОЛОНЬЯ 21 2 8 11 16-34 14 19 ФРОЗИНОНЕ 21 2 7 12 16-42 13 20 КЬЕВО 22 1 9 12 19-44 12

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...