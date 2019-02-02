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"Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии

Вчера, 23:32

Расписание и результаты Серии А, турнирная таблица

Фото: AFP
"Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a1/692/5c55a16927276.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a1/692/5c55a16927276.jpg Футбол Расписание и результаты Серии А, турнирная таблица

В центральном матче 22 тура чемпионата Италии, который пройдет в этот уикенд, римская Рома на домашнем стадионе примет "Милан". Это матч может стать последним для главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Руководство разгневало поражение в Кубке Италии со счетом 1:7 от "Фиорентины".

Лидер турнирной таблицы "Ювентус" встретился с "Пармой", расположившейся на 12-м месте. Несмотря на дубль Криштиану Роналду, чемпионы Италии не смогли победить – 3:3.

Серьезно испытание предстояло "Наполи" – главный конкурент туринцев на золотые медали принимал на своем поле неуступчивую "Сампдорию", но сумел победить неожиданно легко – 3:0.

Суббота, 2 февраля

16:00 "Эмполи" – "Кьево" – 2:2

19:00 "Наполи" – "Сампдория" – 3:0

21:30 "Ювентус" – "Парма" – 3:3

Воскресенье, 3 февраля

13:30 СПАЛ – "Торино" – Футбол-2

16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"

16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"

19:00 "Интер" – "Болонья" – Футбол-1

21:30 "Рома" – "Милан" – Футбол-1

Понедельник, 4 февраля

20:00 "Фрозиноне" – "Лацио" – Футбол-1

22:00 "Кальяри" – "Аталанта" – Футбол-2

Все матчи чемпиона Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС22193046-1560
2 НАПОЛИ22163342-1851
3 ИНТЕР21124531-1540
4 МИЛАН2198428-2035
5 РОМА2197540-2934
6 САМПДОРИЯ2296739-2933
7 АТАЛАНТА2195747-3032
8 ЛАЦИО2195730-2532
9 ФИОРЕНТИНА2179532-2430
10 ТОРИНО2179527-2230
11 САССУОЛО2178633-3229
12 ПАРМА2285924-3029
13 ДЖЕНОА21651028-3823
14 СПАЛ21561019-3021
15 КАЛЬЯРИ2149819-3021
16 УДИНЕЗЕ21461117-2918
17 ЭМПОЛИ22461227-4418
18 БОЛОНЬЯ21281116-3414
19 ФРОЗИНОНЕ21271216-4213
20 КЬЕВО22191219-4412

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Сегодня|Спорт

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