"Рома" против "Милана" и другие матчи 22 тура чемпионата Италии
Расписание и результаты Серии А, турнирная таблица
В центральном матче 22 тура чемпионата Италии, который пройдет в этот уикенд, римская Рома на домашнем стадионе примет "Милан". Это матч может стать последним для главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Руководство разгневало поражение в Кубке Италии со счетом 1:7 от "Фиорентины".
Лидер турнирной таблицы "Ювентус" встретился с "Пармой", расположившейся на 12-м месте. Несмотря на дубль Криштиану Роналду, чемпионы Италии не смогли победить – 3:3.
Серьезно испытание предстояло "Наполи" – главный конкурент туринцев на золотые медали принимал на своем поле неуступчивую "Сампдорию", но сумел победить неожиданно легко – 3:0.
Суббота, 2 февраля
16:00 "Эмполи" – "Кьево" – 2:2
19:00 "Наполи" – "Сампдория" – 3:0
21:30 "Ювентус" – "Парма" – 3:3
Воскресенье, 3 февраля
13:30 СПАЛ – "Торино" – Футбол-2
16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"
16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"
19:00 "Интер" – "Болонья" – Футбол-1
21:30 "Рома" – "Милан" – Футбол-1
Понедельник, 4 февраля
20:00 "Фрозиноне" – "Лацио" – Футбол-1
22:00 "Кальяри" – "Аталанта" – Футбол-2
Все матчи чемпиона Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|22
|19
|3
|0
|46-15
|60
|2
|НАПОЛИ
|22
|16
|3
|3
|42-18
|51
|3
|ИНТЕР
|21
|12
|4
|5
|31-15
|40
|4
|МИЛАН
|21
|9
|8
|4
|28-20
|35
|5
|РОМА
|21
|9
|7
|5
|40-29
|34
|6
|САМПДОРИЯ
|22
|9
|6
|7
|39-29
|33
|7
|АТАЛАНТА
|21
|9
|5
|7
|47-30
|32
|8
|ЛАЦИО
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|9
|ФИОРЕНТИНА
|21
|7
|9
|5
|32-24
|30
|10
|ТОРИНО
|21
|7
|9
|5
|27-22
|30
|11
|САССУОЛО
|21
|7
|8
|6
|33-32
|29
|12
|ПАРМА
|22
|8
|5
|9
|24-30
|29
|13
|ДЖЕНОА
|21
|6
|5
|10
|28-38
|23
|14
|СПАЛ
|21
|5
|6
|10
|19-30
|21
|15
|КАЛЬЯРИ
|21
|4
|9
|8
|19-30
|21
|16
|УДИНЕЗЕ
|21
|4
|6
|11
|17-29
|18
|17
|ЭМПОЛИ
|22
|4
|6
|12
|27-44
|18
|18
|БОЛОНЬЯ
|21
|2
|8
|11
|16-34
|14
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|21
|2
|7
|12
|16-42
|13
|20
|КЬЕВО
|22
|1
|9
|12
|19-44
|12
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