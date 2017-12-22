Роман Яремчук снова забивает в чемпионате Бельгии

Украинский нападающий бельгийского клуба "Гент" Роман Яремчук забил гол в матче чемпионата Бельгии против "Шарлеруа".

Яремчук забил головой на последних секундах матча – на 97-й минуте и принес победу своей команде, так как этот гол стал единственным в этой встрече. 1:0 – победа "Гента". Это третий мяч Яремчука в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне за 13 матчей.

После этой победы "Гент" имеет в своем активе 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Шарлеруа" находится на втором месте с 39-ю очками.

Напомним, Яремчук перешел в "Гент" летом из киевского "Динамо". Стороны подписали контракт на четыре года. Киевляне заработали на продаже своего воспитанника 2 миллиона евро.

После трансфера воспитанник столичного клуба признался, что больше не хочет связываться с "Динамо".

Украинец дебютировал за свою новую команду 27 августа, выйдя на четыре последних минуты матча против "Андердехта". Свой первый гол за "Гент" Роман Яремчук забил 3 ноября в ворота "Стандарда", за который выступает еще один украинец Валерий Лучкевич.