Роман Зозуля может пополнить состав кандидатов на выход в Примеру

28-летний украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить карьеру в другом клубе Сегунды – "Кадисе". Как сообщает El Desmarque, "Кадис" всерьез заинтересован в украинском форварде. Текущий контракт Зозули с "Альбасете" действителен до 30-го июня, после чего он станет свободным агентом.

В данный момент "Кадис" ведет переговоры с агентом украинского футболиста.

Напомним, что Зозуля защищает цвета "Альбасете" с сентября 2017-го года. В текущем сезоне украинце провел за испанскую команду 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Правда, в последний раз Зозуля забивал еще в декабре прошлого года. А в феврале он получил травму, из-за которой пропустил больше месяца.

После 38-ми сыгранных туров "Альбасете" занимает 14-е место в испанской Сегунде. "Кадис" находится на 6-м месте в турнирной таблице и еще может побороться за повышение в классе через сито плей-офф.

Ранее мы писали, что Роман Зозуля может продолжить карьеру Ла Лиге. Интерес к украинцу проявляет "Алавес".

Ранее в декабре прошлого года Роман Зозуля был признан лучшим футболистом тура в Испании. По итогам голосования болельщиков украинец победил, набрав 58% голосов.