Руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных

Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину

Неймар отправился отдыхать раньше остальных в "ПСЖ". Фото: Reuters

Форвард французского "ПСЖ" Неймар уже отправился на родину, в Бразилию. По информации Le Parisien, футболист не сможет выйти на поле в заключительной встрече сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому руководство решило отправить его в отпуск раньше остальных. Тем не менее, нападающий в июне должен выступить на Кубке Америки за сборную Бразилии.

Напомним, что французская федерация футбола дисквалифицировала форварда "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти). Наказание вступило в силу 13 мая. Также 26-летний бразилец наказан условным отстранением еще на две игры.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

В Лиге чемпионов нынешнего сезона "ПСЖ" выбыл на стадии 1/8 финала. Обыграв в гостях "Манчестер Юнайтед" 2:0, дома французы проиграли 1:3 и выбыли из турнира.

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