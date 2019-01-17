Самый дорогой футболист мира съел мясо из рук повара
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар попробовал мясо, приготовленное знаменитым турецким поваром и мясником
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар встретился с известным профессиональным мясником, поваром и ресторатором из Турции Нусретом Гекче. Кулинар приготовил для 26-летнего форварда мясо на косточке. После того, как блюдо было приготовлено, а кости отделены от мяса, Неймар посолил деликатес и съел кусок прямо из рук повара.
Neymar, el último crack en visitar a Salt Bae pic.twitter.com/DTA93ijs5a— AS (@diarioas) 17 січня 2019 р.
Ранее к повару Гекче заскочил другой знаменитый футболист. Франк Рибери заказал "золотой стейк" за 1200 евро и нарвался на критику фанатов: болельщики упрекнули знаменитого футболиста в расточительстве.
Напомним, что представители Неймара летом 2017 года воспользовались опцией в его контракте с "Барселоной", выкупив игрока за фиксированную сумму – 222 миллиона евро, после чего бразилец перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.
Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.
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