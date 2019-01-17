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Самый дорогой футболист мира съел мясо из рук повара

Сегодня, 14:51

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар попробовал мясо, приготовленное знаменитым турецким поваром и мясником

Неймар
Неймар. Фото: Instagram
Самый дорогой футболист мира съел мясо из рук повара https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/079/064/5c4079064bbe0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/079/064/5c4079064bbe0.jpg Футбол Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар попробовал мясо, приготовленное знаменитым турецким поваром и мясником

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар встретился с известным профессиональным мясником, поваром и ресторатором из Турции Нусретом Гекче. Кулинар приготовил для 26-летнего форварда мясо на косточке. После того, как блюдо было приготовлено, а кости отделены от мяса, Неймар посолил деликатес и съел кусок прямо из рук повара.

Ранее к повару Гекче заскочил другой знаменитый футболист. Франк Рибери заказал "золотой стейк" за 1200 евро и нарвался на критику фанатов: болельщики упрекнули знаменитого футболиста в расточительстве.

Напомним, что представители Неймара летом 2017 года воспользовались опцией в его контракте с "Барселоной", выкупив игрока за фиксированную сумму – 222 миллиона евро, после чего бразилец перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.

Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.

 

 

футболист, мясо, повар, псж, Неймар

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Источники:

СЭ , AS.com

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