Самый яркий матч 2019 года в украинском футболе: выбери лучший!

Опрос болельщиков: какой поединок был для вас самым запоминающимся в уходящем году

Сборная Украины в Киеве обыграла Португалию и после этого гарантировала себе место на Евро-2020 / Фото: Getty Images

2019 год стал успешным для украинского футбола. Наша национальная команда не проиграла ни одного поединка и с первого места в группе вышла на Евро-2020, а юношеская сборная U20 сотворила настоящую сенсацию и выиграла чемпионат мира! Мы выбрали четыре поединка, которые, по нашему мнению, достойны претендовать на звание самого яркого матча 2019 года. А победителя определяете вы:

Дальше напомним про эти поединки, разместив их в хронологическом порядке.

7 июня Украина – Сербия – 5:0

Самая крупная победа сборной Украины за шесть лет (в 2013 громили Сан-Марино 8:0), да еще и в матче со сборной, которую считали нашим прямым конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а первый гол за национальную команду забил Роман Яремчук – да еще и в своем родном Львове. 5:0 – это самое крупное поражение Сербии в новейшей истории (после распада сборной Сербии и Черногории).

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15 июня Украина U20 – Южная Корея U20 – 3:1

Сборная Украины впервые в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу! И пусть это не национальная команда, но – ее ближайший резерв. Наши футболисты во главе с Александром Петраковым не проиграли на мундиале в Польше ни одного матча: в группе обыграли США и Катар, сыграли вничью с Нигерией, а в плей-офф под каток нашей команды попали Панама, Колумбия, Италия и в финале – Южная Корея. В главном матче мы первыми пропустили гол, но смогли совершить камбек – отыграться и победить!

14 октября Украина – Португалия – 2:1

Команда Украины в Киеве обыграла действующих чемпионов Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020! Голы Романа Яремчука и Ярмоленко (Андрей забил за сборную впервые за 400 дней) позволили нам повести 2:0 в середине первого тайма. А в середине второго мы получили двойное наказание: после удара соперника мяч попал в стелившегося в подкате Тараса Степаненко. Рефери расценил этот эпизод как фол и назначил пенальти в наши ворота, да еще и выписал Степаненко "горчичник", который стал для полузащитника вторым в матче. Криштиану Роналду четко реализовал пенальти, но сборная Украины в оставшееся время выстояла и больше не пропустила.

6 ноября "Динамо" Загреб – "Шахтер" – 3:3

Чемпионы Украины показали настоящий характер в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. После первого тайма счет был 1:1, а на 84-й и 89-й минутах, когда обе команды уже играли в неполных составах (удалены Николо Морро и Марлос), хорваты повели 3:1. Казалось, что отыграться после такого невозможно. Но у "горняков" это получилось! Украинский клуб забивал голы на третьей и восьмой добавленных минутах, причем последний мяч был оформлен с пенальти за фол на... нашем голкипере Андрее Пятове, который пошел в атаку!

Были в 2019 году и другие яркие поединки. Например, выездная победа "Шахтера" над "Аталантой" в Лиге чемпионов (2:1), ничья "Зари" с "Эспаньолом" в Лиге Европы (2:2, дважды украинский клуб отыгрывался), две ничьи дебютанта еврокубков "Александрии" с французским "Сент-Этьеном" (1:1 на выезде и 2:2 дома). Также ничья, которую сборная Украины вырвала в Сербии на третьей добавленной минуте (2:2), завершив год без поражений.

Смотрите видео голов матча Сербия – Украина 2:2 в отборе не Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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