Сборная Катара впервые выиграла Кубок Азии по футболу

В финальном поединке катарцы победили команду Японии

Катар стал сильнейшей командой континента. Фото: AFP

Сборная Катара впервые выиграла Кубок Азии по футболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/471/527/5c5471527ab8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/471/527/5c5471527ab8d.jpg 2019-02-01T18:17:00+02:00 Футбол В финальном поединке катарцы победили команду Японии

Сегодня в ОАЭ состоялся финальный матч Кубка Азии-2019, в котором встречались сборные Японии и Катара. Победу в матче со счетом – 3:1 одержали катарцы, впервые в истории ставшие победителями Кубка Азии.

Катар открыл счет в матче на 12-й минуте, когда свой девятый мяч на турнире забил нападающий Али Алмоез, побив рекорд легендарного иранца Али Даеи. Спустя 15 минут катарцы увеличили свое преимущество в счете – гол забил Абдулазиз Хатим. При счете 0:2 команды ушли на перерыв. Во втором тайме японцам удалось отыграть один мяч – на 69-й минуте отличился Такуми Минамино. Однако большего сборная Катара японцам не позволила, а на 82-й минуте вернула себе комфортную разницу в счете в два мяча, когда Акрам Афиф реализовал пенальти. В итоге Катар, до КА-2019 никогда не преодолевавший стадию 1/4 финала турнира, впервые выиграл соревнования, обыграв в финале самую титулованную команду в истории Кубка Азии: японцы побеждали в турнире четыре раза – в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах.

Это самый большой успех в истории сборной Катара. Напомним, в 2022 году Катар примет чемпионат мира.

Напомним, что ранее мы рассказывали интересные факты из прошлого и настоящего Кубка Азии. Чемпионат этого континента имеет даже более долгую историю, чем чемпионат Европы. Кубок Азии проводится с 1956 года.

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