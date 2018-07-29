Сборная Португалии стала чемпионом Европы в возрасте до 19 лет

В финале португальцы в дополнительное время обыграли Италию

В финальном матче чемпионата Европы-2018 (U-19), который проходил в Финляндии, сборная Португалии обыграла Италию. Встреча проходила на стадионе "ОмаСП" (Сейняйоки) и завершилась победой португальцев в дополнительное время – 4:3.

По ходу игры итальянцам удалось отыграться после счета 0:2 и 2:3, но в итоге соперник всё-таки вырвал победу в дополнительное время.

Португалия – Италия – 4:3

Голы: Кин (75, 76) Скамакка (107) – Филипе (45+1, 104), Тринкан (72), Коррейя (109)

Напомним, что в полуфинале турнира сборная Италии обыграла Францию со счетом – 2:0, а Португалия разгромила Украину (5:0).

Напомним, сборная Украины в своей группе заняла первое место. Наши футболисты обыграли Францию – 2:1, Турцию – 1:0 и сыграли вничью с Англией – 1:1. Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.