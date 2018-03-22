Сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) провела внесоревновательный допинг-контроль сборной России. Все 28 футболистов сдавали пробы в течение двух часов.

Ранее стало известно, что в расположение российской сборной прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. В среду представитель допинг-службы посетил футболистов национальной команды в шесть утра.

В пятницу пройдет товарищеский матч Россия – Бразилия, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборную России могут отстранить от домашнего мундиаля: в январе стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.

Ранее мы сообщали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков традиционно поддерживают своих мужей на таких форумах, но турнир в России могут пропустить из соображений безопасности.

Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря 2017 года из-за массового допинга спортсменов из этой страны. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка Надежда Сергеева.