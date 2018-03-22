Сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг

Сегодня, 18:37

Накануне спарринга с Бразилией российских футболистов проверили на допинг

Сборную России по футболу проверили на допинг. Фото AFP
Сборную России по футболу проверили на допинг. Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) провела внесоревновательный допинг-контроль сборной России. Все 28 футболистов сдавали пробы в течение двух часов.

Ранее стало известно, что в расположение российской сборной прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. В среду представитель допинг-службы посетил футболистов национальной команды в шесть утра.

В пятницу пройдет товарищеский матч Россия – Бразилия, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборную России могут отстранить от домашнего мундиаля: в январе стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.

Ранее мы сообщали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков традиционно поддерживают своих мужей на таких форумах, но турнир в России могут пропустить из соображений безопасности.

Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря 2017 года из-за массового допинга спортсменов из этой страны. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка Надежда Сергеева.
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Источники:

РСпорт, Сегодня|Спорт

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