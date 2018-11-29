Сборная Украины пропустила Словакию в рейтинге ФИФА

Сегодня Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Лидерство в нем сохранила сборная Бельгии, а вот украинская команда потеряла одну позицию.

В ноябре подопечные Андрея Шевченко провели два матча. Сначала в Лиге наций сборная Украины проиграла Словакии – 1:4, а потом в товарищеском поединке сыграла вничью с Турцией. Вот словаки нас и обошли в рейтинге ФИФА.

Рейтинг ФИФА на 29 ноября, топ-30: