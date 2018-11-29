Сборная Украины пропустила Словакию в рейтинге ФИФА
Наша команда потеряла одну позицию в мировом ранжире
Сегодня Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Лидерство в нем сохранила сборная Бельгии, а вот украинская команда потеряла одну позицию.
В ноябре подопечные Андрея Шевченко провели два матча. Сначала в Лиге наций сборная Украины проиграла Словакии – 1:4, а потом в товарищеском поединке сыграла вничью с Турцией. Вот словаки нас и обошли в рейтинге ФИФА.
Рейтинг ФИФА на 29 ноября, топ-30:
- 1 (-). Бельгия – 1727 очка
- 2 (-). Франция – 1726
- 3 (-). Бразилия – 1676
- 4 (-). Хорватия – 1634
- 5 (-). Англия – 1631
- 6 (+1). Португалия – 1614
- 7 (-1). Уругвай – 1609
- 8 (-). Швейцария – 1599
- 9 (-). Испания – 1591
- 10 (-). Дания – 1589
- 11 (+1). Аргентина – 1582
- 12 (-1). Колумбия – 1575
- 13 (-). Чили – 1565
- 14 (+3). Швеция – 1560
- 15 (+1). Голландия – 1560
- 16 (-2). Германия – 1558
- 17 (-1). Мексика – 1540
- 18 (+1). Италия – 1539
- 19 (-1). Уэльс – 1525
- 20 (+1). Польша – 1518
- 21 (-). Перу – 1518
- 22 (+2). Австрия – 1509
- 23 (+2). Сенегал – 1508
- 24 (+2). Румыния – 1502
- 25 (-2). США – 1497
- 26 (-4). Тунис – 1493
- 27 (+1). Словакия – 1483
- 28 (-1). Украина – 1482
- 29 (+1). Иран – 1481
- 30 (+6). Сербия – 1481
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