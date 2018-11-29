Сборная Украины пропустила Словакию в рейтинге ФИФА

Сегодня, 12:31

Наша команда потеряла одну позицию в мировом ранжире

Тренировка сборной Украины
Тренировка сборной Украины. Автор фото: Любомир Луканюк, "Сегодня"

Сегодня Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Лидерство в нем сохранила сборная Бельгии, а вот украинская команда потеряла одну позицию.

В ноябре подопечные Андрея Шевченко провели два матча. Сначала в Лиге наций сборная Украины проиграла Словакии – 1:4, а потом в товарищеском поединке сыграла вничью с Турцией. Вот словаки нас и обошли в рейтинге ФИФА.

Рейтинг ФИФА на 29 ноября, топ-30:

  •  1 (-). Бельгия – 1727 очка
  •  2 (-). Франция – 1726
  •  3 (-). Бразилия – 1676
  •  4 (-). Хорватия – 1634
  •  5 (-). Англия – 1631
  •  6 (+1). Португалия – 1614
  •  7 (-1). Уругвай – 1609
  •  8 (-). Швейцария – 1599
  •  9 (-). Испания – 1591
  • 10 (-). Дания – 1589
  • 11 (+1). Аргентина – 1582
  • 12 (-1). Колумбия – 1575
  • 13 (-). Чили – 1565
  • 14 (+3). Швеция – 1560
  • 15 (+1). Голландия – 1560
  • 16 (-2). Германия – 1558
  • 17 (-1). Мексика – 1540
  • 18 (+1). Италия – 1539
  • 19 (-1). Уэльс – 1525
  • 20 (+1). Польша – 1518
  • 21 (-). Перу – 1518
  • 22 (+2). Австрия – 1509
  • 23 (+2). Сенегал – 1508
  • 24 (+2). Румыния – 1502
  • 25 (-2). США – 1497
  • 26 (-4). Тунис – 1493
  • 27 (+1). Словакия – 1483
  • 28 (-1). Украина – 1482
  • 29 (+1). Иран – 1481
  • 30 (+6). Сербия – 1481
футбол, Сборная Украины, рейтинг ФИФА

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Украины пропустила Словакию в рейтинге ФИФА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...