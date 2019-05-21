Сборную разочарований чемпионата Испании составили игроки на 620 миллионов евро

В команду неудачников попали сразу шесть игроков "Реала" и два представителя "Барселоны"

Филиппе Коутиньо. Фото: AFP

Авторитетное издание Marca опубликовало сборную разочарований чемпионата Испании-2018/19. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" – шесть игроков. Абсолютным лидером в голосовании стал хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, которого выбрали 80 процентов опрошенных.

Сборная разочарований выглядит следующим образом: Тибо Куртуа ("Реал", 73 процента) – Тео Эрнандес ("Реал Сосьедад", 10), Самюэль Юмтити ("Барселона", 14), Марсело ("Реал", 71) – Такаси Инуи ("Алавес", 2), Иско ("Реал", 23), Тони Кроос ("Реал", 11), Филиппе Коутиньо ("Барселона", 80) – Гарет Бэйл ("Реал", 68), Диего Коста ("Атлетико", 9), Марко Асенсио ("Реал", 8).

Отметим, что суммарная стоимость сборной разочарований, согласно данным transfermarkt.com, составляет 620 миллионов евро. Самым дорогим в сборной неудачников является Филиппе Коутиньо – 100 миллионов евро.

В голосовании приняли участие в среднем почти 70 тысяч пользователей: 69 200 выбирали вратаря, 69 800 – защитников, 68 500 – полузащитников, 68 400 – нападающих.

Ранее мы писали, что британские СМИ распространили фейк о главном тренере "Реала". Французский тренер не выпустил валлийского футболиста попрощаться с болельщиками. Британцы заявили, что Зидан унизил Бейла.

А форвард "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, сравнявшись по этому показателю со знаменитым Тельмо Саррой.

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