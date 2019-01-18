Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции
В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии
Сегодня турецкий "Бешиикташ" должен объявить о трансфере украинского полузащитника немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки. Ожидается, что представление украинца состоится после поединка "Бешикташа" против "Акхисара". Условия перехода не сообщаются. По информации турецких источников, это будет аренда с правом выкупа.
В "Бешикташе" Коноплянка будет зарабатывать с учетом различных бонусов 3,2 миллиона евро в год. Это на 600 тысяч меньше, чем украинец зарабатывал в "Шальке". Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
В текущем сезоне 29-летний украинский полузащитник провел за "Шальке" 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, что мы побывали в гостях у "Шальке и выяснили почему Евгений Коноплянка большую часть времени не попадает в стартовый состав клуба.
Кстати, о перспективах украинца в Бундеслиге высказался немецкий эксперт футбола: "У Коноплянки есть шанс остаться в "Шальке". Тони Лието назвал качества, которых Коноплянке не хватает, чтобы играть в стартовом составе.
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