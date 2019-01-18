Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции

В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии

Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке".

Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg 2019-01-18T10:51:00+02:00 Футбол В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии

Сегодня турецкий "Бешиикташ" должен объявить о трансфере украинского полузащитника немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки. Ожидается, что представление украинца состоится после поединка "Бешикташа" против "Акхисара". Условия перехода не сообщаются. По информации турецких источников, это будет аренда с правом выкупа.

В "Бешикташе" Коноплянка будет зарабатывать с учетом различных бонусов 3,2 миллиона евро в год. Это на 600 тысяч меньше, чем украинец зарабатывал в "Шальке". Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

В текущем сезоне 29-летний украинский полузащитник провел за "Шальке" 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, что мы побывали в гостях у "Шальке и выяснили почему Евгений Коноплянка большую часть времени не попадает в стартовый состав клуба.

Кстати, о перспективах украинца в Бундеслиге высказался немецкий эксперт футбола: "У Коноплянки есть шанс остаться в "Шальке". Тони Лието назвал качества, которых Коноплянке не хватает, чтобы играть в стартовом составе.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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