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Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции

Сегодня, 10:51

В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии

Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке"
Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке".
Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg Футбол В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии

Сегодня турецкий "Бешиикташ" должен объявить о трансфере украинского полузащитника немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки. Ожидается, что представление украинца состоится после поединка "Бешикташа" против "Акхисара". Условия перехода не сообщаются. По информации турецких источников, это будет аренда с правом выкупа.

В "Бешикташе" Коноплянка будет зарабатывать с учетом различных бонусов 3,2 миллиона евро в год. Это на 600 тысяч меньше, чем украинец зарабатывал в "Шальке". Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

В текущем сезоне 29-летний украинский полузащитник провел за "Шальке" 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, что мы побывали в гостях у "Шальке и выяснили почему Евгений Коноплянка большую часть времени не попадает в стартовый состав клуба.

Кстати, о перспективах украинца в Бундеслиге высказался немецкий эксперт футбола: "У Коноплянки есть шанс остаться в "Шальке". Тони Лието назвал качества, которых Коноплянке не хватает, чтобы играть в стартовом составе.

футбол, Бешикташ, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, чемпионат Турции, Шальке

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Сегодня|Спорт

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