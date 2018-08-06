Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции

"Акхисар Беледиенспор" обыграл "Галатасарай" в матче за Суперкубок Турции. Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отыграл весь поединок, забил быстрый гол, а также исполнил решающий пенальти в послематчевой серии. На 5-й минуте встречи Селезнев открыл счет, а на 42-й мог отличиться еще раз, но попал в штангу.

"Галатасарай" сумел сравнять счет лишь на 79-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Эрена Дердийока.

В дополнительные таймы ни одна из команд выйти вперед так и не смогла, игра перешла в серию пенальти. В составе "Акхисара" пятым к 11-метровой отметке подошел Селезнев, который безупречно отправил мяч в ворота и принес своей команде первый в истории Суперкубок Турции.

"Галатасарай" – "Акхисар" – 1:1 (4:5 по пен)

Голы: Селезнев (5) – Дердийок (79)

Турецкое издание Hurriyet сообщает о том, что Селезнев в итоге был признан лучшим игроком матча. Награду ему вручили министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и президент турецкой федерации футбола Йилдирим Димиронен.

Недавно Селезнев раскритиковал чемпионат России: "В футбол там не играют". Футболист считает, что еще пять лет назад чемпионат Украины был намного лучше российского