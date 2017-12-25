"Селтик" согласился продать своего главного таланта середняку из чемпионата Англии
Мусса Дембеле выступает за "Селтик" с 2016 года
Шотландский "Селтик" согласился продать нападающего Муссу Дембеле в английский "Брайтон" за 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sport.
Дембеле выступает за "Селтик" с 2016 года. В текущем сезоне 21-летний француз провел 19 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт форварда с клубом из Глазго рассчитан до 31 мая 2020 года.
"Брайтон" после 19 туров с 21 очком занимает 12-е место в чемпионате Англии. До переезда в Шотландию Дембеле выступал за английский "Фулхэм".
Недавно мы сообщали, что "Селтик" побил рекорд столетней давности, но не превзошел "Шахтер". Шотландцы в этом сезоне установили впечатляющую серию без поражений в национальном чемпионате и Кубке.
Ранее "Селтик" побил британский рекорд столетней давности, продлив беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей.
Напомним, что перформанс болельщиков "Селтика" к юбилею победы клуба в Лиге чемпионов признан ФИФА лучшим в 2017 году. Шотландцы получили награду от ФИФА в один день с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом.
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