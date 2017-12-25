"Селтик" согласился продать своего главного таланта середняку из чемпионата Англии

Вчера, 14:12

Мусса Дембеле выступает за "Селтик" с 2016 года

Мусса Дембеле. Фото ФК &quot;Селтик&quot;
Мусса Дембеле. Фото ФК "Селтик"

Шотландский "Селтик" согласился продать нападающего Муссу Дембеле в английский "Брайтон" за 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sport.

Дембеле выступает за "Селтик" с 2016 года. В текущем сезоне 21-летний француз провел 19 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт форварда с клубом из Глазго рассчитан до 31 мая 2020 года.

"Брайтон" после 19 туров с 21 очком занимает 12-е место в чемпионате Англии. До переезда в Шотландию Дембеле выступал за английский "Фулхэм".

Недавно мы сообщали, что "Селтик" побил рекорд столетней давности, но не превзошел "Шахтер". Шотландцы в этом сезоне установили впечатляющую серию без поражений в национальном чемпионате и Кубке.

Ранее "Селтик" побил британский рекорд столетней давности, продлив беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей.

Напомним, что перформанс болельщиков "Селтика" к юбилею победы клуба в Лиге чемпионов признан ФИФА лучшим в 2017 году. Шотландцы получили награду от ФИФА в один день с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Шотландии, Селтик, Брайтон, Мусса Дембеле

Вы сейчас просматриваете новость ""Селтик" согласился продать своего главного таланта середняку из чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото celticfc.net

"Селтик" побил рекорд столетней давности, но не превзошел "Шахтер"

17 Декабря, 17:06

Шотландский клуб впервые проиграл за 70 матчей

Футбол

Фото twitter

"Селтик" повторил рекорд "Шахтера" в национальном чемпионате

14 Декабря, 11:58

Шотландцы сравнялись с горняками по длительности серии без поражений в чемпионате
Загрузка...

Футбол

"Бавария" - "ПСЖ" - 3:1. Фото AFP

"Бавария" взяла убедительный реванш у "ПСЖ" в Лиге чемпионов

5 Декабря, 23:53

Мюнхенцы на своем поле победили Неймара и компанию со счетом 3:1

Футбол

Автограф после матча. Фото Twitter

Футболисты "Брайтона" взяли автограф у игрока "Ливерпуля" после матча

3 Декабря, 14:09

Мохамед Салах сделал результативную передачу в матче и оставил автограф

Футбол

Шотландцы пожалели, что забили гол: обзор матча "ПСЖ" - "Селтик" - 7:1

23 Ноября, 11:23

Видео голов и моментов матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

Футбол

Ничья в Турине. Фото AFP

Дубли Неймара и Кавани, выход "Барсы" и другие матчи Лиги чемпионов 22 ноября

22 Ноября, 23:59

"Барселона" и "Челси" досрочно вышли в 1/8 финала турнира

Футбол

"Селтик" вошел в историю. Фото AFP

"Селтик" побил рекорд столетней давности

4 Ноября, 20:57

Клуб не проигрывает в Шотландии уже 63 матча подряд

Футбол

Немцы в плей-офф: обзор матча "Селтик" - "Бавария" - 1:2

1 Ноября, 01:21

Мюнхенский клуб досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Загрузка...