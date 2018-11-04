Серхио Агуэро забил 150-й гол за "Манчестер Сити" в Премьер-лиге

Аргентинский форвард Серхио Агуэро забил 150-й гол за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии по футболу. Агуэро в воскресенье отличился на 12-й минуте матча Премьер-лиги с "Саутгемптоном" и сделал счет 2:0. Для аргентинца этот гол стал 150-м в чемпионате за "Манчестер Сити", за который он выступает с 2011 года.

Ранее 150 мячей за один клуб в чемпионате Англии забивали только Уэйн Руни за "Манчестер Юнайтед" и Тьерри Анри за "Арсенал".

Отметим, что, по оценке transfermarkt, трансферная стоимость Серхио Агуэро составляет 80 миллионов евро. По этому показателю аргентинец занимает в команде четвертое место после Кевина де Брюйне (150 млн), Рахима Стерлинга (90) и Лероя Сане (90).

Напомним, что Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" в конце прошлого года. Уже тогда на счету Агуэро было 178 мячей за "МанСити" во всех турнирах.

А в ноябре прошлого года Серхио Агуэро упал в обморок в России. Футболист сборной Аргентины потерял сознание в раздевалке команды в перерыве товарищеского матча со сборной Нигерии и был госпитализирован прямо со стадиона в одну из больниц Краснодара.