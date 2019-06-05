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"Севилью" возглавил тренер, бросивший сборную за день до старта ЧМ-2018

5 июня, 16:40

Контракт с Лопетеги рассчитан на три года

Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги. Фото: AFP

Испанский наставник Хулен Лопетеги представлен в качестве главного тренера "Севильи". Соглашение рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее Лопетеги возглавлял "Райо Вальекано", "Порту", мадридский "Реал" и сборную Испании, но наибольшего успеха добился с молодежными сборными Испании (U-21 U-19), трижды выиграв чемпионат Европы.

В завершившемся чемпионате Испании "Севилья" заняла шестое место и начнет евросезон с квалификации Лиги Европы.

Напомним, Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера "Реала" в конце октября, после того как его команда разгромно проиграла "Барселоне" – 1:5. В 14 матчах под руководством Лопетеги "Реал" выиграл шесть раз, дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Ранее мы писали, что за день до старта чемпионата мира Лопетеги уволили из сборной Испании. Тренеру не простили то, что он подписал предварительный контракт с "Реалом". В итоге Испания провалила выступление на ЧМ-2018, проиграв России в 1/8 финала.

В прошедшем сезоне Лиги Европы "Севилья" сенсационно проиграла "Славии" и вылетела на стадии 1/8 финала:

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Тег чемпионат Испании, Севилья, Хулен Лопетеги

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Сегодня|Спорт

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