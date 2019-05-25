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Сейчас стошнит: одноклубник Ярмоленко и финалист ЛЧ разнесли в пух и прах "Игру престолов"

25 мая, 18:03

"Сериал потрясающий, но последний сезон...": Почеттино и Эрнандес поделились своим разочарованием

Маурисио Почеттино в гневе
Маурисио Почеттино в гневе. Фото: Getty Images

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал последний сезон сериала "Игра престолов". "Я так разочарован. Меня так расстроила предпоследняя пятая серия. Сериал потрясающий, но последний сезон… "нам нужно его закончить, как его закончить?" Не знаю, это бессмыслица! Вообще никакого здравого смысла! Думаю, у всех такие чувства, не только у меня. Думаю, все люди недовольны тем, как все закончилось", – заявил Почеттино.

При этом на вопрос, каким персонажем "Игры престолов" он сам себя представляет, аргентинский наставник "шпор" ответил: "Возможно, драконом! Я сильный, как дракон!". Что ж, 1 июня эту силу "Тоттенхэму" нужно будет продемонстрировать на стадионе "Метрополитано" в Мадриде в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Интересно, что ранее свое негодование развязкой "Игры престолов" выразил одноклубник Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" Хавьер Эрнандес. "Последний сезон "Игры престолов" – (эмодзи "рвота"). Выдающийся телесериал, но ужа-а-а-асный последний сезон. Все поспешно, ужасный сценарий", – написал Эрнандес в Twitter.

Как мы писали ранее, тренер "Тоттенхэма" получил условную дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов. Маурисио Почеттино был наказан за задержку времени в полуфинале с "Аяксом". Таким образом аргентинец все-таки сможет находиться на бровке во время финала ЛЧ.

Напомним, после невероятной победы над "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов Маурисио Почеттино дал волю эмоциям. Плакали не только игроки амстердамской команды, остановившиеся в шаге от финала ЛЧ – не мог сдержать слез и главный тренер "Тоттенхэма", который расплакался как ребенок.

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Тег Тоттенхэм, игра престолов, Маурисио Почеттино, Хавьер Эрнандес

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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