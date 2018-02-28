"Шахтер" близок к попаданию в топ-10 лучших клубов Европы

Сегодня, 11:29

"Горняки" на четырнадцатом месте в клубном рейтинге УЕФА

&quot;Шахтер&quot; в Харькове обыграл &quot;Рому&quot;. Фото AFP
"Шахтер" в Харькове обыграл "Рому". Фото AFP

Два украинских клуба продолжают попытки улучшить личные достижения в текущем еврокубковом цикле.

Два очка за победу над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов довели показатель "Шахтера" до 81-го пункта. Напомним, для калькуляции индивидуального коэффициента клуба в расчет включают сумму набранных им очков за пять последних сезонов.

Благодаря этому "Шахтер" обошел в реестре "Бенфику", которая уже вылетела из еврокубков, и вплотную приблизился к "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси", которые не выиграли в последних поединках, но продолжают кампанию. И от "Порту", который после разгромного домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:5), наверное, прекратит борьбу, расстояние небольшое.

Итак, в теории горняки не только имеют реальные шансы побить клубный и национальный рекорд в плане места в рейтинге УЕФА (тринадцатый в 2013 году), но и могут попасть в топ-десятку!

"Динамо" также на пути к улучшению своего лучшего показателя по итогам цикла. Пока наивысшим достижением бело-синих была двадцать пятая позиция (2013, 2017). После двух ничьих с АЕКом у киевлян 61 очко и двадцать второе место в рейтинге.

Топ-25 рейтинга клубов УЕФА (2013/2014 – 2017/2018)

1

Реал (Испания)

150,0

2

Бавария (Германия)

127,0

3

Барселона (Испания)

127,0

4

Атлетико (Испания)

126,0

5

Ювентус (Италия)

121,0

6

ПСЖ (Франция)

109,0

7

Севилья (Испания)

109,0

8

Манчестер Сити (Англия)

99,0

9

Боруссия Д (Германия)

88,0

10

Порту (Португалия)

85,0

11

Арсенал (Англия)

83,0

12

МЮ (Англия)

82,0

13

Челси (Англия)

82,0

14

Шахтер (Украина)

81,0

15

Бенфика (Португалия)

80,0

16

Наполи (Италия)

78,0

17

Зенит (Россия)

77,0

18

Базель (Швейцария)

69,0

19

Тоттенхэм (Англия)

67,0

20

Байер (Германия)

66,0

21

Шальке (Германия)

62,0

22

Динамо К (Украина)

61,0

23

Лион (Франция)

57,5

24

Бешикташ (Турция)

57,0

25

Монако (Франция)

57,0
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ФФУ

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