"Шахтер" близок к попаданию в топ-10 лучших клубов Европы

Два украинских клуба продолжают попытки улучшить личные достижения в текущем еврокубковом цикле.

Два очка за победу над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов довели показатель "Шахтера" до 81-го пункта. Напомним, для калькуляции индивидуального коэффициента клуба в расчет включают сумму набранных им очков за пять последних сезонов.

Благодаря этому "Шахтер" обошел в реестре "Бенфику", которая уже вылетела из еврокубков, и вплотную приблизился к "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси", которые не выиграли в последних поединках, но продолжают кампанию. И от "Порту", который после разгромного домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:5), наверное, прекратит борьбу, расстояние небольшое.

Итак, в теории горняки не только имеют реальные шансы побить клубный и национальный рекорд в плане места в рейтинге УЕФА (тринадцатый в 2013 году), но и могут попасть в топ-десятку!

"Динамо" также на пути к улучшению своего лучшего показателя по итогам цикла. Пока наивысшим достижением бело-синих была двадцать пятая позиция (2013, 2017). После двух ничьих с АЕКом у киевлян 61 очко и двадцать второе место в рейтинге.

Топ-25 рейтинга клубов УЕФА (2013/2014 – 2017/2018)