"Шахтер" близок к попаданию в топ-10 лучших клубов Европы
"Горняки" на четырнадцатом месте в клубном рейтинге УЕФА
Два украинских клуба продолжают попытки улучшить личные достижения в текущем еврокубковом цикле.
Два очка за победу над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов довели показатель "Шахтера" до 81-го пункта. Напомним, для калькуляции индивидуального коэффициента клуба в расчет включают сумму набранных им очков за пять последних сезонов.
Благодаря этому "Шахтер" обошел в реестре "Бенфику", которая уже вылетела из еврокубков, и вплотную приблизился к "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси", которые не выиграли в последних поединках, но продолжают кампанию. И от "Порту", который после разгромного домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:5), наверное, прекратит борьбу, расстояние небольшое.
Итак, в теории горняки не только имеют реальные шансы побить клубный и национальный рекорд в плане места в рейтинге УЕФА (тринадцатый в 2013 году), но и могут попасть в топ-десятку!
"Динамо" также на пути к улучшению своего лучшего показателя по итогам цикла. Пока наивысшим достижением бело-синих была двадцать пятая позиция (2013, 2017). После двух ничьих с АЕКом у киевлян 61 очко и двадцать второе место в рейтинге.
Топ-25 рейтинга клубов УЕФА (2013/2014 – 2017/2018)
|
1
|
Реал (Испания)
|
150,0
|
2
|
Бавария (Германия)
|
127,0
|
3
|
Барселона (Испания)
|
127,0
|
4
|
Атлетико (Испания)
|
126,0
|
5
|
Ювентус (Италия)
|
121,0
|
6
|
ПСЖ (Франция)
|
109,0
|
7
|
Севилья (Испания)
|
109,0
|
8
|
Манчестер Сити (Англия)
|
99,0
|
9
|
Боруссия Д (Германия)
|
88,0
|
10
|
Порту (Португалия)
|
85,0
|
11
|
Арсенал (Англия)
|
83,0
|
12
|
МЮ (Англия)
|
82,0
|
13
|
Челси (Англия)
|
82,0
|
14
|
Шахтер (Украина)
|
81,0
|
15
|
Бенфика (Португалия)
|
80,0
|
16
|
Наполи (Италия)
|
78,0
|
17
|
Зенит (Россия)
|
77,0
|
18
|
Базель (Швейцария)
|
69,0
|
19
|
Тоттенхэм (Англия)
|
67,0
|
20
|
Байер (Германия)
|
66,0
|
21
|
Шальке (Германия)
|
62,0
|
22
|
Динамо К (Украина)
|
61,0
|
23
|
Лион (Франция)
|
57,5
|
24
|
Бешикташ (Турция)
|
57,0
|
25
|
Монако (Франция)
|
57,0
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