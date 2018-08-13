"Шахтер" дал фору и включил форсаж: как прошел уикенд в чемпионате Украины

В субботу в центральном матче четвертого тура чемпионата Украины, проходившем в Харькове, "Шахтер" одержал крупную волевую победу над "Ворсклой" (4:1), проведя два абсолютно разных тайма. До перерыва полтавчане удачно защищались и остро контратаковали, превзойдя "горняков" по ударам в створ (4:2), а в середине 45-минутки даже открыли счет после розыгрыша углового – Шарпар пробил головой по высокой дуге. Вскоре гости могли забить и второй гол, но Пятов ликвидировал выход Пердуты один на один.

"В первом тайме сыграли просто ужасно. Было много обрезок, много ненужных потерь", – признался после игры защитник "оранжево-черных" Давид Хочолава. "Играли без интенсивности. Все было медленно и предсказуемо, – согласился со своим подопечным Паулу Фонсека. – В перерыве подкорректировали ошибки, и команда позитивно среагировала. Вопрос был не в тактике, а в скорости. На тактическом уровне все было хорошо".

С первых минут второй половины "горняки" заметно прибавили в скорости и динамике, к чему полтавчане оказались не готовы. Сразу стали появляться свободные зоны, куда врывались быстрые атакующие игроки "Шахтера". И цифры на табло начали меняться уже в пользу "оранжево-черных". Сравнял счет Марлос, блеснувший индивидуальным мастерством (натурализованный бразилец становится злым гением "Ворсклы", забивая полтавчанам уже в пятом подряд матче). Затем голы Степаненко и Хочолавы с 3-минутным интервалом похоронили интригу в матче. И, наконец, Мораес (1 гол + 2 ассиста за матч) довел дело до разгрома – 4:1. "В первом тайме силенок хватало перекрывать зоны, а когда силы начали покидать, стало заметно, что мы работаем на разных скоростях", – грустно констатировал наставник "бело-зеленых" Василий Сачко. Набрав 9 очков, "горняки" сравнялись в таблице с "Александрией" и "Динамо", чей матч 4-го тура против "Мариуполя" перенесен на 26 сентября.

"Александрия" уходит в отрыв

Подопечные Владимира Шарана продолжают удивлять и демонстрируют результаты грозного лидера. В матче с "Арсеналом-Киев" (1:0) "горожане" вновь победили и не пропустили. Это девятый подряд успех команды, если считать прошлый чемпионат. Интересно, что сезоном ранее к отметке в 12 очков "Александрия" добралась лишь в 15-м туре.

У "Канониров" и Фабрицио Раванелли ситуация противоположная: 0 очков и просвета пока не видно. Не помог и последний новичок Кертис Ебли, хотя он и был активен, как и его соотечественник-француз Лола. Но их усилий было мало: хозяева переиграли по всем статьям.

Другие матчи: львовский галстук и одесский анекдот

Открывался тур пятничным матчем "Олимпик" – "Львов". "Горожане" еще до перерыва остались вдесятером после удаления Приймака, но второй тайм начали так, словно именно они имеют численный перевес. Адамюк открыл счет, Воронин мог его удвоить. Но во второй раз в сезоне увезти из Киева 3 очка галичанам не удалось: в самой концовке они прозевали дальний удар Евгения Пасича – 1:1. Впрочем, бразильский коуч "Львова" Жилмар трагедии из этого не делал: "Все равно наши ребята молодцы. Я очень рад за них. Теперь надо готовиться к самой сильной команде Украины – к "Шахтеру". Нужно будет на тренировках подумать и выбрать систему игры".

Главный тренер "Карпат" Олег Бойчишин отмечал вчера свой 45-летний юбилей. И, видимо, получил в подарок от футболистов новый галстук, поскольку победой подопечные его не порадовали. Более того, галичане не разжились даже очком, минимально уступив в родных стенах "Заре" (0:1). Беспроигрышная серия луганчан во встречах с "Карпатами" составляет уже 11 матчей.

В последнем матче игрового дня "Черноморец" – "Десна" (1:0) вполне могла состояться первая нулевая ничья сезона. Команды действовали практически без моментов и больше боролись, нежели играли в футбол. Однако на 72-й минуте курьез после стандарта с попаданием мяча в штангу и перекладину привел к единственному голу Смирнова почти с линии ворот.