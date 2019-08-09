"Шахтер" добыл волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины

Молодежное дерби / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины. Даниил Сухоручко вывел киевлян вперед в начале второго тайма, но "оранжево-черные" вырвали победу благодаря автоголу Данила Скорко и голу Валерия Бондаря.

"Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21 – 1:2

Голы: Сухоручко (53) - Скорко (73, авт.), Бондаренко (86)

"Динамо" U-21: Бущан, Попов, Сидклей, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 68), Билошевский, Андриевский (Надольский, 46), Скорко (Дмитрук, 76).

Реклама

"Шахтер" U-21: Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив, Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Борячук (Судаков, 90+3), Бондаренко (Муравский, 90+1), Фернандо (Холод, 84).

Обзор матча "Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21

В тренде Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке

Напомним, в субботу, 10 августа, в чемпионате Украины будет сыгран главный матч первого круга - украинское класико "Динамо" – "Шахтер". Начало в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

Это будет уже второе противостояние в сезоне. Ранее "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама