Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

"Шахтер" добыл волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 17:41

Команды встретились в матче молодежного чемпионата Украины

Молодежное дерби

Молодежное дерби / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины. Даниил Сухоручко вывел киевлян вперед в начале второго тайма, но "оранжево-черные" вырвали победу благодаря автоголу Данила Скорко и голу Валерия Бондаря.

"Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21 – 1:2
Голы: Сухоручко (53) - Скорко (73, авт.), Бондаренко (86)

"Динамо" U-21: Бущан, Попов, Сидклей, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 68), Билошевский, Андриевский (Надольский, 46), Скорко (Дмитрук, 76).

Реклама

"Шахтер" U-21: Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив, Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Борячук (Судаков, 90+3), Бондаренко (Муравский, 90+1), Фернандо (Холод, 84).

Обзор матча "Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21

В тренде
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке

Напомним, в субботу, 10 августа, в чемпионате Украины будет сыгран главный матч первого круга - украинское класико "Динамо" – "Шахтер". Начало в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

Это будет уже второе противостояние в сезоне. Ранее "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины U21

Источник: Football.ua

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...