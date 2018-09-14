"Шахтер" и испанская Ла Лига начинают сотрудничество в Украине

С 26 по 30 сентября в Мариуполе пройдет обучение тренеров массового детского футбола. Занятия проведут профессиональные наставники сильнейшей испанской футбольной лиги – Примеры.

Это первое совместное мероприятие Shakhtar Social и одной из ведущих мировых футбольных лиг. В обучении примут участие тренеры проекта "Давай, играй!", всего – 40 молодых специалистов, при этом 10 мест будут распределены на конкурсной основе для всех желающих.

В рамках одного из трех модулей La Liga Training Methodology Course наставники в течение 5 дней будут изучать методологию и структуру тренировок, техническую подготовку, интенсивность нагрузок, основы тактики и другое. В программе запланировано 14 теоретических и 9 практических занятий.

"Под руководством Хавьера Тебаса наша организация наметила амбициозный путь развития. Мы стремимся расти как на национальном, так и на международном уровне. Соглашение о работе в Украине – еще один шаг вперед в данном направлении. Сотрудничество даст нам уникальную возможность лучше узнать украинский рынок и футбол вашей страны, одновременно продвигая модель Ла Лиги", – рассказал директор по соревнованиям и игрокам Ла Лиги Луис Гил.

"Очень важный проект ФК "Шахтер" и Ла Лиги. Я думаю, европейский опыт и обучение необходимы нашим специалистам. Массовый детский футбол – это прежде всего основа профессионального спорта. Нужно, чтобы с первых шагов ребята тренировались под руководством квалифицированных наставников. Потому такое сотрудничество в ближайшем будущем может дать новую волну, новое поколение детских тренеров. Возможно, кто-то из них найдет себя и в профессиональном футболе", – отметил главный тренер "Шахтера" U21 Валерий Кривенцов.

Напомним, что чемпионат Украины по футболу возвращается после паузы сразу двумя матчами под вывеской "супер": в одном сойдутся первая и вторая команды нынешнего первенства, в другом – третья и четвертая