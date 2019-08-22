"Шахтер" отреставрирует украинскую мозаику в центре Киева

Панно "Українська пісня" в центре Киева

Футбольный клуб "Шахтер" профинансирует реставрацию знаменитого панно "Українська пісня", созданного более полувека назад – в 1967 году. Произведение расположено в самом центре Киева, возле Национальной оперы Украины (на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской). Об этом сообщил основатель сообщества "Киевские истории" в Facebook Олег Коваль.

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"Неожиданный поворот. Узнав об инициативе киевлян, ребята из футбольного клуба "Шахтер" решили помочь в реставрации панно "Українська пісня". Живя в Киеве с момента оккупации Донецка, они уже успели полюбить наш прекрасный город, и точно также, как и мы, желают ему процветания. А чтоб слова не расходились с делом, футбольный клуб "Шахтер" готов полностью покрыть расход на глобальную реставрацию с последующей консервацией панно "Українська пісня". Ребята верят в скорейшее освобождение Донецка, и когда наконец они вернутся в свой дом, в Киеве останется кусочек их любви и благодарность гостеприимному Киеву. К этому времени бригада художников-монументалистов во главе с Федором Григоровым ведут подготовку к реставрации" – отметил Олег Коваль.

В комментарии для segodnya.ua пресс-служба "Шахтера" подтвердила, что клуб примет активное участие в реставрации панно:

"Идея оставить подарок киевлянам за гостеприимство давно обсуждалась в "Шахтере". Панно на одной из центральных улиц Киева буде отличным напоминанием. К сожалению, от идеи до воплощения пришлось пройти почти два года бюрократических процедур, но теперь уже ничто не мешает реализации проекта" – ответили нам в пресс-службе.

Инициатива клуба нашла очень положительный отклик у киевлян, которые оставили под публикацией десятки позитивных комментариев и репостов.

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