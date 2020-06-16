"Шахтер" подарил Харькову два аппарата ИВЛ

Во вторник "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова подарили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. На время пандемии медучреждение получило статус опорной больницы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Больнице передано два аппарата ИВЛ.

"Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 200 аппаратов ИВЛ, 32 были доставлены в Украину в начале июня – это крупнейшая партия такого оборудования, ввезенного в страну с начала карантина. Это реанимационное оборудование высокого класса будет актуальным даже спустя много лет и необходимым для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине. 32 аппарата ИВЛ распределены в координации с МОЗ между государственными опорными больницами шести областей. Харьковская инфекционная больница также попала в этот список, – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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Оборудование медучреждению передал вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

"В Харькове "Шахтер" завоевывает трофеи, и мы чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Большое спасибо им за это, – отметил Анатолий. – Я рад, что благодаря Ринату Ахметову мы можем сейчас всей командой сделать доброе дело для города. Уверен, эти и десятки других переданных Фондом Рината Ахметова по всей Украине аппаратов смогут спасти немало жизней. Главное, чтобы наши болельщики сейчас продолжали серьезно относиться к карантину и заботились о своих близких. Футбол с болельщиками скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших играх в Харькове".

Добавим, что также медики получили в подарок сертификаты на комплекты медицинской спецодежды. Выбрать необходимые размеры можно по QR-коду, после чего одежда будет сшита для них по спецзаказу. ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова выражают благодарность всем врачам, которые все эти месяцы ежедневно выполняют свою работу для спасения жизней и сохранения здоровья людей в борьбе с пандемией.

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Аппараты ИВЛ поставляются в государственные больницы в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Первые единицы оборудования были поставлены в государственные больницы еще в марте.

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