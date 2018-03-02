"Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити"

Сегодня, 19:55

В конце сезона "горняки" смогут выкупить контракт Кайоде

Оларенважу Кайоде. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Оларенважу Кайоде. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити" Оларенважу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.

Оларенважу (Ларри) Кайоде Родился 8 мая 1993 года в Ибадане (Нигерия). Выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17.

В августе 2017-го подписал четырехлетний контракт с английским "Манчестер Сити". Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).

Кайоде – не единственный зимний новичок чемпионат Украины. Напомним, в конце декабря "Шахтер" приобрел у "Куритибы" защитника сборной Бразилии Додо.

Также в команду вернулись из аренд Дмитрий Гречишкин, выступавший ранее за "Зарю", Николай Матвиенко из "Ворсклы" и Вячеслав Танковский, представлявший "Мариуполь".

Кроме этого из того же "Мариуполя" в "Шахтер" вернулся нападающий Руслан Фомин. Украинский нападающий уже выступал за "горняков" в начале своей карьеры.
футбол, чемпионат Украины, чемпионат Англии, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Оларенважу Кайоде

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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