"Шахтер" помогает подготовить "Арену Львов" к матчам сборной Украины

Наша команда во Львове проведет два матча отбора на Евро-2020

Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Шахтер" помогает подготовить "Арену Львов" к матчам сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/962/824/5c796282408e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/962/824/5c796282408e1.jpg 2019-03-01T18:50:42+02:00 Футбол Наша команда во Львове проведет два матча отбора на Евро-2020

Реконструкция "Арены Львов" официально началась. На первом этапе должны демонтировать газон и снять грунт. Через 10-15 дней будет постелена искусственная основа и засеяна новая трава. Потом надо будет наблюдать за ее ростом и ухаживать за ней. В этом процессе "Арене Львов" помогает "Шахтер". Донецкий клуб предоставил свое оборудование и консультирует работников стадиона.

"Все было спланировано так, чтобы к 10 марта завершить все работы. Если вмешаются погодные или какие-либо другие факторы, сроки могут быть продлены. Условия договора это предусматривают. Главное – все сделать качественно. Газон должен быть наивысшего качества", – сказал каналу "Футбол 1" директор стадиона Юрий Майборода.

Ближайшие матчи на "Арене Львов" пройдут в июне – 7-го числа сборная Украины примет Сербию, а 10-го сыграет здесь с Люксембургом. Оба матча пройдут в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.

Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.

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