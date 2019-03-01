"Шахтер" помогает подготовить "Арену Львов" к матчам сборной Украины
Наша команда во Львове проведет два матча отбора на Евро-2020
Реконструкция "Арены Львов" официально началась. На первом этапе должны демонтировать газон и снять грунт. Через 10-15 дней будет постелена искусственная основа и засеяна новая трава. Потом надо будет наблюдать за ее ростом и ухаживать за ней. В этом процессе "Арене Львов" помогает "Шахтер". Донецкий клуб предоставил свое оборудование и консультирует работников стадиона.
"Все было спланировано так, чтобы к 10 марта завершить все работы. Если вмешаются погодные или какие-либо другие факторы, сроки могут быть продлены. Условия договора это предусматривают. Главное – все сделать качественно. Газон должен быть наивысшего качества", – сказал каналу "Футбол 1" директор стадиона Юрий Майборода.
Ближайшие матчи на "Арене Львов" пройдут в июне – 7-го числа сборная Украины примет Сербию, а 10-го сыграет здесь с Люксембургом. Оба матча пройдут в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.
Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.
Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.
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