"Шахтер" позвал на тренировку детей и вручил им подарки

Одну из последних тренировок "горняков" в этом году посетили дети с особенностями развития

Давид Хочолава с подарком для детей / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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8 декабря одну из заключительных тренировок "Шахтера" в 2019 году посетили ребята с особенностями развития. 60 детей в возрасте от 7 до 15 лет, которые регулярно тренируются в Киеве в рамках проекта "Давай, играй!", приехали посмотреть, как "горняки" готовятся к решающему матчу Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой". По завершении сессии футболисты вручили юным болельщикам подарки.

"Шахтер" всегда проводит такие мероприятия в канун Нового года, – говорит полузащитник "оранжево-черных" Тарас Степаненко. – Думаю, деткам очень понравилось, нам тоже приятно пообщаться с ними. Это всегда положительные эмоции, теплая энергетика. Ребята сегодня в отличном настроении поедут домой, а мы в прекрасном расположении духа будем готовиться к оставшимся матчам года".

Встреча завершилась автограф-сессией и общим фото на память.

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