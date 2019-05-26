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"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в своем последнем домашнем матче сезона

26 мая, 21:20

"Горняки" в Харькове забили четыре безответных мяча в ворота "Мариуполя", Дентиньо оформил хет-трик

Дентиньо забил три гола в ворота "Мариуполя". Фото shakhtar.com
Дентиньо забил три гола в ворота "Мариуполя". Фото shakhtar.com.

В предпоследнем туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер", досрочно гарантировавший себе титул, разгромил "Мариуполь". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье и завершился со счетом 4:0 в пользу команды Паулу Фонсеки, проводившей последний домашний матч в этом сезоне.

В первом тайме команды голов не забили, а во втором "горняков" прорвало. Дентиньо оформил хет-трик, еще один мяч в ворота "Мариуполя" забил Тете

В параллельном матче 31 тура украинской Премьер-лиги "Заря" на своем поле обыграл "Александрию" со счетом 3:1. Таким образом, ситуация в турнирной таблице такая: "Заря" занимает четвертое место с 43 очками, "Мариуполь" – пятое, имея на три очка меньше. В последнем туре "Мариуполь" и "Заря" сыграют друг с другом. В свою очередь, "Шахтер" 30 мая сыграет с "Львовом" на выезде.

"Шахтер" – "Мариуполь" – 4:0 (0:0)
Голы: Дентиньо (52), Дентиньо (57), Тете (78), Дентиньо (80)

Напомним, что "Шахтер" за три тура до завершения чемпионата Украины гарантировал себе чемпионство. Кроме того, команда Паулу Фонсеки в этом сезоне завоевала и Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" (4:0).



 

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, Дентиньо

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Сегодня|Спорт

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